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 | Berkay Alptekin

Arjantin'de emeklilere polis müdahalesi! 'Maaş' protestosunda çok sayıda yaralı var

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te emekliler ve onlara destek olmak isteyen binlerce gösterici Kongre binası önünde milletvekillerini protesto etti. 'Daha yüksek maaş talebinde' bulunan emekliler ve göstericilere polis müdahalesi gecikmedi. Yaşanan arbede de çok sayıda kişi yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 12:02

Arjantin’de Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin göreve geldikleri günden beri uyguladıkları kemer sıkma politikalarına emekliler dayanamadı. Başkent Buenos Aires’teki Kongre binası önünde toplanan emekliler ve onlara destek olmak isteyen işçi sendikaları, milletvekillerini protesto etti.

Arjantin'de emeklilere polis müdahalesi! 'Maaş' protestosunda çok sayıda yaralı var

Protestonun sebebi ise emekli maaşlarının artırılması ve emeklilere sağlanan yardımların devamını içeren çeşitli yasa tasarıları için milletvekillerinin yeterli çoğunluğu sağlayamaması oldu. Emekli maaşlarına zam yapılmasını talep eden göstericiler ile polis arasında çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

Arjantin'de emeklilere polis müdahalesi! 'Maaş' protestosunda çok sayıda yaralı var

HÜKÜMETTEN 'SINIRLI KAYNAK' SAVUNMASI

Devlet Başkanı Javier Milei'nin hükümeti, ekonomiyi düzeltmek ve yüksek enflasyonla mücadele etmek için kamu harcamalarını kısmayı hedefleyen politikalar doğrultusunda her iki teklife de karşı çıktı. Merkezdeki Sivil Koalisyon partisinden milletvekili Paula Oliveto, Kongre oturumunda, "Burası demokrasinin evi, bir emekli 379 bin peso (aylık yaklaşık 331 dolar) alırken kayıtsız kalamaz" dedi.

Arjantin'de emeklilere polis müdahalesi! 'Maaş' protestosunda çok sayıda yaralı var

Oylama sırasında 124 milletvekili hazır bulunurken, 133 milletvekili oturuma katılmadı. Milei hükümeti, kaynaklarının sınırlı olduğunu ve emekli maaşlarını artırabilmek için ülkenin önce daha fazla yatırım alması ve ekonomik büyüme göstermesi gerektiğini savunuyor.

Arjantin'de emeklilere polis müdahalesi! 'Maaş' protestosunda çok sayıda yaralı var
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