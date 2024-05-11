Arjantin’de feci kaza! Yolcu treni boş trene çarptı: Çok sayıda yaralı var

11 May 2024 12:34 - Güncelleme : 11 May 2024 12:49

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’ten ülkenin kuzeyine giden yolcu treni başkentin Palermo semtindeki bir köprüde seyrettiği sırada boş bir olan ve park halindeki başka trene çarpması sonucu raydan çıktı.

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken 90 kişinin yaralandığı açıklandı.

KABLO ÇALINMALARI SİSTEMİ DEVRE DIŞI BIRAKIYOR

Yetkililer, bazı kabloların çalınması sonucu bu tür kazaları önlemeye yönelik sinyalizasyon sisteminin devre dışı kaldığını söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.