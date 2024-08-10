Arjantin’de trajik intikam: Eski çalıştığı fabrikaya Cessna 152 tipi uçakla çarptı!

10 Ağustos 2024 17:59 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 18:05

Arjantin'de bir adam, eski çalıştığı iş yerinin sıvı oksijen fabrikasına Cessna 152 tipi uçakla çarptı. Hayatını kaybeden pilotun eylemi sosyal medyada gündem oldu.

DAKİKALAR SONRA DÜŞTÜ

Arjantin medyasından Emol'e göre, tıbbi sıvı oksijen satan bir şirketin yakın zamana kadar çalışanı olan 30 yaşındaki pilot, Arjantin'in Rosario kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Alvear uçuş kulübünden havalandıktan dakikalar sonra uçak, adamın birkaç gün öncesine kadar çalıştığı şirketin fabrikasına düştü.

ÖLÜ, YARALI YOK!

Cessna 152 tipi uçakla fabrikaya çarpan pilotun, kasıtlı olarak fabrikaya çarpmış olabiliceği iddia edildi. Uçakta tek başına olan pilot çarpma sonucu fabrikada çıkan yangında hayatını kaybederken, fabrika çalışanlarında yaralanan ve ölen olmadığı belirtildi.