Arjantin'de UFO krizi! Kamyona bağlayıp otoyolda taşıdılar

27 Nisan 2024 15:35 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 15:51

Tanımlanamayan Uçan Nesne'yi (UFO) andıran büyük bir cismin, bir kamyonun arkasına bağlanmış bir şekilde otoyolda ilerlediği, yanından geçen şaşkın sürücüler tarafından görüntülendi.

Arjantin'de Andacollo ve Chos Malal kasabaları arasındaki otoyolda bir kamyona bağlanmış büyük, garip ve daire şeklindeki bir cismin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İnsanlar bunun tam olarak bir UFO'ya benzediğini söyleyerek en başta neden orada olduğunu merak ettiler.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri yorum yağmuruna tutan izleyiciler, daireye benzeyen bu garip şeyin ne olabileceğine dair spekülasyonlarda bulundular.

Bir kişi “Ticari bir ekipman ya da gerçek bir UFO olabilir mi?” diye sorarken, bir diğeri bunun sadece bir “telekomünikasyon anteni” olduğunda ısrarcıydı.

"ARJANTİN EKONOMİSİ GERÇEKTEN KÖTÜ OLMALI"

Bir başka yorumda ise mizah amaçlı: “Sağlam bir UFO'yu yollarda göz göre göre taşımak için Arjantin ekonomisi gerçekten kötü olmalı” denirken, bir başkası Arjantin ordusunun “onu taşıyacak bir askeri uçağı olmadığını” ileri sürdü.

Kamyonun arkasına bağlanan bu tanımlanamayan nesnenin gerçekten bir UFO'mu, yoksa diğer spekülasyonlardan biri mi olduğu ve nereye taşındığı henüz bilinmiyor.