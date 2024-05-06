Arkadaşları yüzme bilmediğini bile bile suya itti! Genç, ölümle burun buruna

06 May 2024 11:40 - Güncelleme : 06 May 2024 11:51

ABD'de okuyan tıp öğrencisi Christopher Gilbert, nisan ayında arkadaşlarıyla D'Arbonne Gölü kenarında vakit geçirirken yüzme bilmemesine rağmen arkadaşları tarafından suya itildi. Gilbert'in arkadaşları, kurtarmak için ise kıllarını bile kıpırdatmadılar. Yakındaki bir restoranın müşterisi, Gilbert için suya atladı ve karaya çıkarması 10 dakika kadar sürdü.

26 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldığında beyin ölümü gerçekleşmişti. Annesi Yolanda George, organlarının çoğunun iflas ettiğini söyledi. Gilbert solunum cihazında ve ECMO makinesinde 72 saat geçirdi.

ARKADAŞLARI GERÇEĞİ GİZLEDİ

Gilbert'in arkadaşları, polise verdikleri ifadelerinde 'şaka' yapmak istediklerini söylediler. Anneye ilk açıklamaları ise Gibert'in kendisinin suya düştüğü, 10 dakika kadar su altında kaldığını söylediler. Fakat Gilbert'in bir arkadaşı, yaşananları itiraf etti.

Annesine göre Gilbert bilişsel olarak tepki veriyor ancak konuşamıyor. Halen yaşam desteğine bağlı ve akciğerlerinin %20 kapasitede olduğu söyleniyor.

Aile ayrıca trajik olayla ilgili tutuklama yapılmasını talep ederken avukatları Claudia Payne, arkadaşlarının kendisini göle iterek suç niyetinde olduklarını söyledi.