Arkeologlar şokta! İnsanlığın yazı tarihini değiştirecek keşif

23 Kasım 2024 11:31 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 11:55

Arkeologların Suriye'de gerçekleştirdiği kazı çalışmaları sonrasında bulunan kil silindirlerdeki yazıların, 4400 yıllık olduğu belirlendi. ABD'de yer alan Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları, keşif sonrası insanlığın yazı tarihini yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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Suriye​'de kazı çalışmaları gerçekleştiren arkeologlar çok önemli bir keşfe imza attı. Parmak büyüklüğündeki kil silindirlerde bulunan yazılar, şu ana kadar keşfedilen en eski alfabe örneği olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları, keşif sırasında elde edilen bu yazıların MÖ 2400 yılına ait olduğu düşünüyor, böylece bilinen diğer alfabelerden 500 yıl daha eski olduğu belirlendi.

Kazı çalışmalarını yürüten Arkeolog Glenn Schwartz, bu keşfin yazı tarihini yeniden yazmamızı gerektirecek kadar önemli olduğunu vurguladı. Daha önce alfabenin MÖ 1900'lerde Mısır'da ortaya çıktığı düşünülüyordu.

MUHTEMELEN ETİKET OLARAK KULLANILDI

Tell Umm-el Marra bölgesindeki kazılarda bulunan mezarda, yazılı silindirlerin yanı sıra altı iskelet, değerli takılar ve çeşitli eşyalar da ortaya çıkarıldı. Ancak silindirlerin üzerindeki yazıların ne anlama geldiği henüz çözülemedi. Uzmanlar bunların muhtemelen etiket olarak kullanıldığını düşünüyor.

Araştırmacılar, kil silindirlerin yaşını karbon tarihleme yöntemiyle tespit etti. Bu keşif, insanlığın yazı ve iletişim teknolojilerini sanılandan çok daha erken dönemde kullanmaya başladığını gösteriyor.