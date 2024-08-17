Arkeologlar şokta! Stonehenge'in kalbindeki ikonik taş 4500 yıl önce 708 km taşındı

17 Ağustos 2024 10:05 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 10:28

Bilim insanları, Stonehenge'in kalbinde yer alan ikonik 'Sunak Taşı'nın İskoçya'nın kuzeydoğusundan 708 km uzağa taşındığını keşfetti.

Bu “gerçekten olağanüstü” keşif, arkeologların Neolitik atalarımızın 6 tonluk kum taşını yaklaşık 4 bin 500 yıl önce nasıl ve ne sebeple bu kadar uzağa taşıdıkları konusunda kafalarını karıştırdı.

Şimdiye kadar dev Altar Taşı'nın, İngiltere'nin güneybatısındaki Wiltshire'da antik alanda onu çevreleyen dünyaca ünlü 'mavi taşların' çoğuyla birlikte batı Galler'deki Preseli Tepeleri bölgesinden taşındığına inanılıyordu.

"BU ÇALIŞMA İKİ ÖNEMLİ SORUYU GÜNDEME GETİRİYOR"

University College London'dan arkeolog Dr. Robert Ixer şunları söyledi:

“Bu gerçekten şok edici bir sonuç, ancak levha tektoniği ve atom fiziği doğruysa, Sunak Taşı İskoçya'ya ait demektir. Bu çalışma iki önemli soruyu gündeme getiriyor: Sunak Taşı İskoçya'nın en kuzeyinden, 700 kilometreden fazla bir mesafeden Stonehenge'e neden ve tam olarak nasıl taşındı?”

Uluslararası bir araştırma ekibi, Altar Taşı'nın parçalarından elde edilen mineralleri analiz etti ve bunun İskoçya'nın kuzeydoğusundaki Orcadian Havzası'nın Eski Kırmızı Kumtaşı ile aynı olduğunu buldu. Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nden ortak yazar Anthony Clarke şunları söyledi:

“Neolitik dönemin teknolojik kısıtlamaları göz önünde bulundurulduğunda, bulgularımız böylesine büyük bir taşın ima edilen geniş mesafelere nasıl taşınabildiğine dair büyüleyici sorular ortaya çıkarmaktadır. Kuzeydoğu İskoçya'dan Salisbury Ovası'na giden yolda büyük kara engelleri göz önüne alındığında, deniz taşımacılığı uygulanabilir bir seçenektir.”

"BU İKONİK KAYA GALİL DEĞİL İSKOÇ"

Stonehenge'in nasıl inşa edildiği ve hangi amaçlarla kullanıldığı gibi pek çok yönü tartışma konusudur. Antik mezarlık alanlarıyla çevrili olan taşlarla ilgili bir dizi efsane bulunmaktadır.

Anıtın tamamı yaz gündönümünde güneşin doğuşuna, kış gündönümünde ise batışına göre hizalanmıştır. Nature dergisinde yayınlanan çalışma, Sunak Taşı'nın, sit alanının M.Ö. 2620 ile 2480 yılları arasındaki ikinci inşaat aşamasında, dünyaca ünlü merkezi at nalı taşlarının içine yerleştirilmiş olabileceğini öne sürüyor.

Aberystwyth Üniversitesi'nden yazar ve Profesör Richard Bevins şunları söyledi:

“Bu bulgular gerçekten dikkate değer, geçtiğimiz yüzyıl boyunca düşünülenleri altüst ediyor. Dünyaca ünlü antik anıtın belki de en ünlü taşlarından birinin yaşını ve kimyasal parmak izlerini bulmayı başardık. Kimyasal analiz ve tarihlendirme çalışmalarımızın nihayet bu büyük gizemi çözdüğünü bilmek heyecan verici. Artık bu ikonik kayanın Galli değil İskoç olduğunu söyleyebiliriz.”