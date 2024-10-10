Arkeologlardan benzersiz keşif! Antik Çağ'ın 8 bin 600 metrekarelik kompleksi

10 Ekim 2024 10:53 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:40

Sicilya'nın tepelerinde, antik çağlardan kalma eşsiz bir hamam bulundu. Öte yandan, 8 bin 600 metrekarelik kompleks ortaya çıkarıldı. Yapının Sicilya'nın kuzeyindeki arkeolojik bir alan olan Halaesa'da bulunduğunu söyledi.

Sicilya​ hükümetine göre, güney İtalya adasında şimdiye kadar bulunan en büyük termal kompleks, Palermo Üniversitesi'nden arkeologlar tarafından keşfedildi.

Sicilyalı yetkililer, 2 Ekim'de yaptıkları basın açıklamasında yapının Sicilya'nın kuzeyindeki arkeolojik bir alan olan Halaesa'da bulunduğunu söyledi.

Tercüme edilen açıklamaya göre, kompleks 8 bin 600 metre karenin üzerinde ve "mozaik zeminli iki oda ve kemerli kanatları olan bir avlu" içeriyor. Fotoğraflarda hamamın yapı kalıntıları ve pastoral bir Akdeniz manzarasına bakan mozaik zemin görülüyor.

Arkeologlar kazı alanında sadece bir hamamın kalıntılarını keşfetmekle kalmadı, aynı zamanda yeni yollar ve “geniş bir kompleks” de ortaya çıkarıldı.

Tercüme edilen basın açıklamasında, "Kazılar, şimdiye kadar bilinmeyen, yollar ağı ve yeni surlardan oluşan geniş bir anıtsal kompleksi de gün ışığına çıkardı” ifadelerine yer verildi.

YAPIYI KİMİN YAPTIĞI BELLİ DEĞİL

Halaesa, güney İtalya'da Yunanlıların yaşadığı bir bölge olan Magna Graecia'nın bir parçasıydı. Şehir, M.Ö. 263 yılında Birinci Pön Savaşı sırasında Sicilya'da Roma İmparatorluğu'na katılan ilk şehirlerden biriydi.

Bölgeye hem Yunanlılar hem de Romalılar yerleşmiş olduğundan, hamamın Roma ya da Yunan yapısı olup olmadığı belli değil. Basın bültenine göre, termal kompleks "zengin dekoratif aparatları ve büyüklüğü açısından Sicilya'da benzersizdir. Yaklaşık 800 metrekareye eşit olan hamam, adanın en geniş hamamları arasında yer alıyor” ifadeleri kullanıldı.