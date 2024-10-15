Arnavutluk Avrupa Birliği üyesi olma yolunda: Türk vatandaşları için vize şartı gelecek

15 Ekim 2024 22:51 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 23:37

Avrupa Birliği (AB), Arnavutluk ile katılım müzakereleri çerçevesinde ilk fasıl kümesinin açıldığını ilan etti. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği Arnavutluk'un AB'ye üye olması halinde artık turistik ziyaretlerde vize almak şart olacak.

Bir ülke daha Avrupa Birliği'ne üye olma yolunda ilerliyor. AB​ ile Arnavutluk​ arasındaki Katılım Konferansı'nın ikinci toplantısı Lüksemburg​'da yapıldı. Konferansa Arnavutluk Başbakanı Edi Rama​ ve AB Dönem Başkanı Macaristan'ın Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto başkanlık etti.

BİRİNCİ FASIL AÇILDI

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani'nin de yer aldığı toplantıda; Arnavutluk ile demokratik kurumların işleyişi, kamu yönetimi reformu, ve ekonomik kriterler gibi müzakere başlıklarının dahil olduğu temel alanları kapsayan birinci fasıl açıldı.

"ARNAVUTLUK EN KISA SÜREDE AB'YE KATILACAK"

Toplantının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "Geride bıraktığımız son bir buçuk saat kesinlikle tarihi bir zaman dilimi oldu. Arnavutluk ile katılım müzakerelerindeki ilk faslı açtık. Bu, aslında Arnavutluk'un mümkün olan en kısa sürede AB'ye katılmasını sağlamak amacıyla katılım müzakerelerinin başladığı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"AB AĞIRLIĞINI KAYBETTİ, YENİ BİR ENERJİYE İHTİYAÇ VAR"

Macaristan'ın dönem başkanlığı gündeminin en üst sıralarında, AB'nin Batı Balkanlar bölgesine yönelik genişlemenin hızlandırılması meselesi olduğunu söyleyen Peter Szijjarto, "AB'nin küresel siyasette ve ekonomide rekabet gücünü kaybettiğini ve ağırlığını yitirdiğini görebiliyoruz. Bu nedenle tazeliğe, yeni bir enerjiye, yeni bir itici güce ihtiyaç duyuyoruz. Batı Balkanlar bölgesine doğrudan bir komşu ve bölgeyi tanıyan bir ülke olarak bu tazelik ve ihtiyaç duyduğumuz yeni enerjinin Batı Balkanlar'dan geleceğini kesinlikle biliyoruz. Dolayısıyla AB'nin Batı Balkanlar'a genişlemesinin hızlandırılması, mutlak surette Avrupa'nın menfaatinedir. Diğer yandan, genişleme politikasının kredibilitesini korumak için acil adımlar atmamız gerekiyor. Biz genişleme politikasını, AB'nin en önemli politikalarından biri olarak görüyoruz” diye konuştu.

Batı Balkanlar'da ülkelerin AB'ye üyelik sürecinde bekleme süresinin ortalama 15 yıla yükseldiğini vurgulayan Szijjarto, bunun 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.

RAMA: PUTİN SAYESİNDE OLDU

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da basın toplantısında söz aldı. Ülkesini AB üyeliğine yaklaştıran karardan memnuniyet duyduğunu belirten Rama, "Bu, şüphesiz Arnavutluk için tarihi öneme sahip, önemli bir gündür ve bana göre aynı zamanda AB için de önemlidir" dedi.

Üyelik sürecinin hızlanmasında Rusya faktörüne dikkat çeken Edi Rama, “Bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımıyla gerçekleşti. Ukrayna'ya yapılan saldırı, Avrupa'nın kendi kendine yettiğine ilişkin illüzyonun ancak bir yanılsamadan ibaret olduğunu hatırlatan bir uyarı işlevi gördü ve en zor yolla da olsa AB'nin Batı Balkanlar'a en az Batı Balkanlar'ın AB'ye ihtiyaç duyduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Dolayısıyla Temel Alanlar faslının açılması, büyük bir başarıyı temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

"SOMUT MÜZAKERELERİN YOLU AÇILDI"

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ise, “Bugün önemli bir kararı kutluyoruz. Brüksel jargonuyla kulağa çok teknik gelse de müzakerelerde fasıl kümesini açtığımız gerçeği, artık somut müzakerelere giden yolun açıldığı anlamına geliyor. Bu da artık Arnavutluk'un AB üyesi olacağı şartları müzakere edeceğimiz manasına geliyor. Bugün burada olan, tam olarak budur" şeklinde görüş belirtti.

ARNAVUTLUK'UN AB ÜYELİK BAŞVURUSU

Arnavutluk, AB üyeliği için resmi başvurusunu 2009'da yaptı. Komisyon'un Ekim 2012'de olumlu görüş vermesi üzerine Konsey, Haziran 2014'te ülkeye "aday statüsü" verme kararı aldı. Arnavutluk'un AB’ye katılım müzakereleri ise resmen Temmuz 2022'de başladı.

Arnavutluk ile açılan fasıl kümesi, demokratik kurumların işleyişi ve kamu yönetimi reformu kapsamında yargı ve temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik; ekonomik kriterler kapsamında ise kamu alımları, istatistik ve mali kontrol fasılları ve kriterleri kapsıyor.

Bu konulardaki görüşmeler katılım müzakerelerinin sonuna kadar devam edecek ve Brüksel'in taleplerinin uygulanmasında kaydedilecek ilerleme sürecin genel hızını belirleyecek.