Arnavutluk ile Kosova yeniden birbirine bağlandı!

04 Kasım 2024 22:55 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 23:04

Arnavutluk ile Kosova’yı bağlayan "Büyük Kukes Köprüsü" trafiğe açıldı. 40 milyon Euro’ya mal olan ve 56 metre yüksekliğinde geniş kemerli köprü görenleri de adeta büyülüyor. Köprünün yeniden açılmasıyla trafik de rahatladı…

Arnavutluk'un kuzeyinde yer alan Kukes şehrindeki Kara Drin Nehri üzerinde inşa edilen, Arnavutluk ile Kosova arasında daha güvenli ulaşım sağlayacak "Büyük Kukes Köprüsü" ulaşıma açıldı.

TRAFİĞİ RAHATLATACAK

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku ve diğer yetkililerle trafiğe açılan köprüde incelemelerde bulundu. Başbakan Rama, burada yaptığı açıklamada, inşa edilen köprünün, eski iki şeritli köprüde yıllardır sıkışan trafiği nihayet rahatlatacak, etkileyici bir çalışma olduğunu söyledi.

METAL YAPIDAN OLUŞUYOR

Balluku da inşasına 2020'de başlanan ve "bir sanat eseri" olarak nitelendirdiği köprünün yaklaşık 40 milyon Euro’ya mal olduğunu belirtti. Arnavutluk ile Kosova’yı bağlayan Ulusun Yolu (Rruga e Kombit) Otoyolu bünyesinde inşa edilen 4 şeritli "Büyük Kukes Köprüsü", 310 metre uzunluğa sahip ve 56 metre yüksekliğinde geniş kemerli metal bir yapıdan oluşuyor.

Kukes şehrindeki Kara Drin Nehri üzerinde inşa edilen köprünün Arnavutluk ile Kosova arasında daha güvenli ulaşım sağlaması bekleniyor.