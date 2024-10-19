Artan yakıt fiyatları Küba'yı tekrar karanlığa gömdü! Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı

19 Ekim 2024 16:49 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 17:02

Karayip ülkesi Küba'da elektrik kesintisi nedeniyle 10 milyondan fazla Kübalı karanlığa gömüldü. Hükümet, ikinci kesintinin sebebi olarak artan yakıt fiyatlarını ve Milton kasırgasını gösterdi.

Küba​'nın elektrik​ şebekesinin Cumartesi sabahı erken saatlerde tekrar çöktüğü bildirildi. Yetkililerin sistemi onardıklarını duyurmalarından birkaç saat sonra, Küba yine karanlığa gömüldü.

Devlet televizyonu CubaDebate'in haberine göre, Küba'nın şebeke​ operatörü UNE'nin sabah saat 06:15'te "ulusal enerji​ sisteminin çöktüğünü" duyurdu. Sistemin "yeniden kurulması için" çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Küba'nın elektrik şebekesi ilk olarak Cuma günü öğle saatlerinde, adanın en büyük elektrik santrallerinden birinin arızalanmasının ardından çökmüş ve 10 milyondan fazla ada vatandaşı elektrikten mahrum kalmıştı.

YAKIT FİYATLARI VE KASIRGA SEBEP GÖSTERİLDİ

Şebekenin çökmesinden önce de, Cuma günü yaşanan elektrik kesintisi Küba hükümetini, üretim için gerekli yakıtı korumak amacıyla resmi tatil ilan etmek zorunda bırakmıştı.

Cuma akşamı, elektrik tedariki kısa süre de olsa tekrar sağlanmıştı. Fakat sistem, sadece birkaç saat dayanabildi. Şebeke operatörü, sistemin neden çöktüğü hakkında açıklama yapmazken, sistemin ne zaman yeniden kurulacağı hala merak konusu.

Küba hükümeti, elektrik şebekesinin çökmesinin sebebi olarak artan yakıt fiyatlarını, kötüleşen şebekeyi ve Milton kasırgasını gösterdi.