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Artık film izler gibi izliyorlar: 5 günde 3 ev kayıplara karıştı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
25 Eylül 2024 11:03 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:31

ABD'nin Kuzey Karolina'da bulunan Rodanthe'deki evler bir bir kayıplara karışıyor. 5 gün içinde 3 ev okyanusa karıştı gitti. Yetkililer, gelgitler nedeniyle evlerin çöküşüne müdahale edemiyor.

Kuzey Carolina'da Rodanthe'deki GA Kohler Court'ta bulunan evler bir bir Atlas Okyanus'unda kayboluyor. Bu yıl içinde birçok ev yükselen deniz seviyesinin bariyer adaları harap etmesiyle beraber çöküyor. 5 günde 3 ev kayıplara karıştı gitti. Yetkililer, ev sahiplerinin yıkım için müteahhitle anlaştıklarını fakat gelgitler ve diğer etkenler sebebiyle çalışmaların yürütülemediğini bildirdi.

Artık film izler gibi izliyorlar: 5 günde 3 ev kayıplara karıştı - 1. Resim

EV PARÇALARI 'TEHLİKELİ DÖKÜNTÜLERE' DÖNÜŞTÜ

Ulusal Parklar Servisi, yüzücülere ve sörf yapanlara Rodanthe, Waves ve Salvo köylerinin önündeki sulardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. Dalgalar, yıkılan evlerin parçalarını tehlikeli döküntülere dönüştürdüğü için yaralanmaların olabileceği belirtildi.

Artık film izler gibi izliyorlar: 5 günde 3 ev kayıplara karıştı - 2. Resim

FİLM İZLER GİBİ İZLİYORLAR

Plajın büyük bir bölümü halka kapatıldı. Fakat insanlar, evlerin çöküşünü kayda almak ve o anlara tanık olmak için plajda adeta nöbet tutmaya başladı. 

Ev sahipleri, müteahhitler ve sahil çalışanları ise evlerin çöktüğü yerden güneye doğru 20 milden fazla uzanan sahile yayılan molozları temizlemek için harekete geçtiler.

Artık film izler gibi izliyorlar: 5 günde 3 ev kayıplara karıştı - 3. Resim

''ESKİDEN EVİN ARKASINDA PLAJ VARDI''

İklim değişikliğinin neden olduğu erozyonu anlatan bir ev sahibi şunları söyledi:

"Bu evlerin arkasında, on yıldan fazla bir süre önce evlerini satın aldıklarında, bir futbol sahası büyüklüğünde plaj vardı."

Artık film izler gibi izliyorlar: 5 günde 3 ev kayıplara karıştı - 4. Resim

Bir başka ev sahibi ise insanların 'okyanustaki evleri' aldıkları için eleştirildiklerini söyleyerek, eskiden durumun böyle olmadığını ifade etti:

"Çok sayıda insan nefret dolu şeyler söylüyor ve neden evimizi okyanusun ortasına inşa ettiğimizi soruyor. Biz aldığımızda böyle değildi."

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
deniz seviyesi

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Canım25 Eylül 2024 12:02

Evler böyle gitse de insanlardan uzak durmak lazım artık neyseki yok ki orada yaşayanlar iyi ki

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