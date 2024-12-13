''Artık savaş dönemi zihniyetine geçme zamanı'' diyen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir ülkeyi işaret etti

13 Aralık 2024 12:04 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 12:11

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ile olası çatışma tehdidine karşı yeterince hazırlık yapılmadığı uyarısında bulundu. Ayrıca Rutte artık 'savaş dönemi zihniyetine geçme' zamanı olduğunu ifade etti.

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Dünyanın dört bir yanındaki patlama seslerine yeni savaş çanları eşlik ederken NATO​ Genel Sekreteri Mark Rutte​'den dikkat çeken yeni bir açıklama geldi. Rutte, Rusya​'nın Ukrayna​ ve NATO ülkeleriyle uzun vadede bir çatışmaya hazırlandığını söylediği konuşmasında mevcut durumu 'hayatı boyunca gördüğü en kötüsü' olarak tanımladı.

''4-5 yıl sonra karşımıza çıkacaklara hazırlıklı değiliz'' diyen Rutte, üye ülkelere savunma harcamalarını "turbo hızlandırma" çağrısı yaptı.

Öte yandan Mark Rutte'nin açıklamaları Donald Trump​'ın da sözlerini akıllara getirdi. Trump, ABD'nin önce savunma alanında yeterli harcama yapmayan NATO ülkelerini korumayacağını söylemişti.

''TEHLİKE BİZE DOĞRU YAKLAŞIYOR...''

Rutte, Brüksel'deki konuşmasında ise "tehlike bize doğru yaklaşırken, çok daha fazlasının gerekeceğini" ifade etti. Rutte, Soğuk Savaş sırasında Avrupalı NATO ülkelerinin GYSYİH'lerinin % 3'ünden fazlasını savunmaya harcadığını vurguladı.

Rutte "Savaşı önlemek için şimdi daha fazla harcama yapmazsak, daha sonra bu savaşı vermek için çok çok daha büyük bir bedel ödeyeceğiz" dedi.

''TRUMP HAKLIYDI!''

Rutte, Rus ekonomisinin "savaş harcaması" yaptığını ve Moskova'nın gelecek yıl bütçesinin üçte birini savunmaya harcayacağını vurguladı.

Etkinlikten sonra BBC'ye konuşan Rutte "Donald Trump, ilk döneminde bizi daha çok harcamaya zorlarken kesinlikle haklıydı ve başarılı oldu. Başkan olmasından öncesine kıyasla kayda değer ölçüde daha çok harcama yapıyoruz. Bir anlamda, kesinlikle haklıydı" dedi.