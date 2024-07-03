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Asansör faciası: Emniyet kilitleri arızalandı, feci şekilde hayatını kaybetti

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 08:54 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:11
Asansör faciası: Emniyet kilitleri arızalandı, feci şekilde hayatını kaybetti

İtalya'nın Fasano kentinde yaşayan 25 yaşındaki Clelia Ditano, asansör boşluğundan üç kat aşağı düşerek hayatını kaybetti.

İtalya'nın Fasano kentinde yaşayan 25 yaşındaki Clelia Ditano isimli genç kadın, babası tarafından düştüğü yerden 15 metre aşağıdaki asansör kabininde ölü bulundu.

Asansörün çatısına düşerek hayatını kaybeden Clelia Ditano'nun, asansör gelene kadar kapıları kapalı tutması gereken otomatik emniyet kilitlerinin arızalı olmasından dolayı öldüğü tahmin ediliyor.

Asansör faciası: Emniyet kilitleri arızalandı, feci şekilde hayatını kaybetti - 1. Resim

"KİLİT SİSTEMİNİN ARIZALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Asansör boşluğunda kızının telefonunun çaldığını duyan babası, "Kilit sisteminin arızalı olduğunu düşünüyoruz, çünkü kapı yalnızca kabin o kattayken açılmalı. Kapı açılınca içeri adım attığını ancak boşluğa düştüğünü düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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