Asansörde korkunç ölüm! Kabin serbest düşüşe geçti, feci şekilde can verdi: Soruşturmadaki detay şoke etti

11 Ekim 2024 10:50 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 11:25

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, 45 yaşındaki Adriana Maria de Jesus, 5. kattan bindiği asansörün 2. katta serbest düşüşe geçmesi sonucu hayatını kaybetti. O anlarda asansörde olan 63 ve 27 yaşındaki iki erkek yolcu hayatta kalırken, kaza sonrası yapılan incelemelerde asansörün 60 yıldan fazla bir süredir yenilenmediğini ortaya çıktı.

Brezilya​'nın Sao Paulo kentinde yaşanan asansör kazasında bir kadın hayatını kaybetti. 45 yaşında olduğu belirtilen Adriana Maria de Jesus, 6 Ağustos'ta sabah saatlerinde işe gitmek için bindiği asansörde feci şekilde can verdi.

Adriana, beşinci kattan bindiği asansör ikinci katta aniden kontrolden çıktı ve serbest düşüşe geçti. Asansörde iki erkek yolcu daha vardı.

DİĞER İKİ YOLCU ŞANS ESERİ HAYATTA

Adriana'nın kocası Gildelio Alves do Santos, binanın kapıcısı olarak çalışıyordu ve eşinin son anlarını güvenlik kamerasının kayıtlarından izlemek zorunda kaldı. Gildelio yaşadığı travmayı, "Karımın 5. kata, yukarı çıktığını gördüm. Her şey normaldi. Ama aşağı inerken 2. katta yaşananları gördüğümde dehşete düştüm" ifadeleriyle anlattı.

Kaza sonrası 45 yaşındaki Adriana ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kazanın ardından bir hafta sonra hayatını kaybetti. Asansördeki 63 ve 27 yaşındaki diğer iki yolcu ise şans eseri hayatta kaldı.

60 YILDIR YENİLENMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, asansörün 60 yıldan fazla bir süredir yenilenmediği ve binaya ilk kurulduğunda takılan asansörle aynı olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, olayı şüpheli ölüm ve yaralanma olarak inceliyor.

Bu acı olay, Adriana ve Gildelio'nun yeniden kavuşma hikayesini de trajik bir şekilde sonlandırdı. Çocukluk aşkı olan çift, 30 yıl ayrı kaldıktan sonra 6 yıl önce yeniden bir araya gelmişti.