Asansörde korkunç ölüm! Lityum pil önce alev aldı sonra patladı

25 Temmuz 2024 13:37 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 14:27

İntihar ettiği sanıldı, gerçek çok başka çıktı! 22 yaşındaki gencin kahreden ölümü

İntihar ettiği sanıldı, gerçek çok başka çıktı! 22 yaşındaki gencin kahreden ölümü



Çin'in Guangzhou kentinde meydana gelen şoke edici olayın videosu sosyal medyada gündeme oturdu. Bir kişinin asansörde lityum pili taşırken meydana gelen patlama anını gösteren dünya genelinde viral oldu.

ROKET GİBİ ALEV ALDI

Söz konusu videoda, bir adamın lityum pil taşırken asansöre girdiği görülüyor. Birkaç saniye sonra ise pilden önce siyah bir duman ve ardından alevler çıkıyor. Bir roketin havalanmaya başladığı ateşleme anını andıran görüntüler pilin patlaması ve kabinin içini koyu siyah bir dumanın sarmasıyla son buluyor.

VÜCUDUNUN YÜZDE 90'I YANDI

Yerel medya kaynakları, olayın 2021 yılında meydana geldiğini talihsiz adamın olay sonrası hayatını kaybettiğini yazdı.

technave.com'da yer alan haberde kurtarma sürecinin tamamının yaklaşık 20 dakika sürdüğü, ağır yaralanan adamın tedavi için hastaneye gönderildiği belirtildi. Burada vücudunun yüzde 90'ında birden fazla alev yanığı, ciddi solunum hasarı, akut böbrek hasarı ve sol gözünde yanık teşhisi konulan adamın taburcu edildikten sonra 3 Kasım 2021'evinde hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

2016 yılında güvenlik gerekçesiyle yolcu uçaklarına lityum iyon pillerin sokulması yasaklanmıştı.