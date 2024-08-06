Aşırı seviyede güneş yanığı olan gencin başına gelmeyen kalmadı! 25 dakika boyunca hayattan koptu

06 Ağustos 2024 09:11 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:28

ABD'nin New Hampshire eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Charlie Vincent, aşırı güneşe maruz kalınca vücudunda yanıklar oluştu. Yanıklar yaralara dönüşünce ise hastanelik oldu.

KALP HASTALIĞI FARK EDİLDİ

Güneş yanıkları nedeniyle hastaneye kaldırılan Charlie Vincent ardından kalp krizi ve felç geçirdi. Gencin kardiyomegali olarak bilinen, kalbin normalden daha fazla çalışmasına sebep olan bir kalp büyümesi rahatsızlığı yaşadığı tespit edildi.

ENFEKSİYONA YAKALANDI

Charlie, ikinci derece yanıklarla beraber yaklaşık 1 hafta boyunca suni komada kaldı. Güneç çarpmasının ardından solunum yolu enfeksiyonuna yakalandı ve ameliyata alındı.

25 DAKİKA BOYUNCA HAYATTAN KOPTU

Ameliyat sırasında geçirdiği kalp krizi sebebiyle 25 dakika boyunca kalbinin durduğu ifade edilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin tedavisi sürüyor.