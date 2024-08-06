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Aşırı seviyede güneş yanığı olan gencin başına gelmeyen kalmadı! 25 dakika boyunca hayattan koptu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
06 Ağustos 2024 09:11 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:28
Aşırı seviyede güneş yanığı olan gencin başına gelmeyen kalmadı! 25 dakika boyunca hayattan koptu

ABD'nin New Hampshire eyaletinde, güneş yanıkları nedeniyle hastanelik olan 20 yaşındaki Charlie Vincent'in başına gelmeyen kalmadı. Genç, kalp krizi geçirdi ve enfeksiyon kaptı. 

ABD'nin New Hampshire eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Charlie Vincent, aşırı güneşe maruz kalınca vücudunda yanıklar oluştu. Yanıklar yaralara dönüşünce ise hastanelik oldu.

Aşırı seviyede güneş yanığı olan gencin başına gelmeyen kalmadı! 25 dakika boyunca hayattan koptu - 1. Resim

KALP HASTALIĞI FARK EDİLDİ

Güneş yanıkları nedeniyle hastaneye kaldırılan Charlie Vincent ardından kalp krizi ve felç geçirdi. Gencin kardiyomegali olarak bilinen, kalbin normalden daha fazla çalışmasına sebep olan bir kalp büyümesi rahatsızlığı yaşadığı tespit edildi. 

Aşırı seviyede güneş yanığı olan gencin başına gelmeyen kalmadı! 25 dakika boyunca hayattan koptu - 2. Resim

ENFEKSİYONA YAKALANDI

Charlie, ikinci derece yanıklarla beraber yaklaşık 1 hafta boyunca suni komada kaldı. Güneç çarpmasının ardından solunum yolu enfeksiyonuna yakalandı ve ameliyata alındı. 

Aşırı seviyede güneş yanığı olan gencin başına gelmeyen kalmadı! 25 dakika boyunca hayattan koptu - 3. Resim

25 DAKİKA BOYUNCA HAYATTAN KOPTU

Ameliyat sırasında geçirdiği kalp krizi sebebiyle 25 dakika boyunca kalbinin durduğu ifade edilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin tedavisi sürüyor. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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