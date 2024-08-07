Aşırı sıcaklar Çin'i kavuruyor! Sosyal medya hamile arabaları konuşuyor

07 Ağustos 2024 11:19 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:45

Küresel ısınma ile artan aşırı sıcaklar tüm dünyanın dengesini değiştirmeye devam ediyor. Çin'den sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan görüntüler izleyenleri şoke etti.

Bu garip görüntü yakın zamanda Çin'in diğer bölgelerinde de görüntülendi. Yerel medyadan edinilen bilgilere göre, bu olay Çin'in Hubei eyaletinde meydana geldi ve kaplamanın anormal derecede yüksek sıcaklıklar nedeniyle şiştiği söyleniyor.

Araçların önünde ve çeşitli noktalarında balon gibi şişliklerin oluştuğu görüntüler çıktı.

NEDEN OLUYOR?

Sektör yetkililerine göre, kaplama işlemi sırasında filmin tutunmasını kolaylaştırmak için önce araç gövde yüzeyine sabunlu su serpiliyor. Bu sırada bazen sabunlu suyun kuruma süresini geciktirmek için gliserin karıştırılıyor. Bu bileşenin sorun oluşturabileceği söyleniyor.

Araç yüzeyi ısındığında gliserin yapışkan yüzeyler arasında buharlaşarak hacmini bin 500 kata kadar artırıyor. Uzun süre önce kaplanmış araçlarda gliserin bileşeni ortadan kalkıyor. Yine de bu durum, sıcaklığa bağlı olarak yakın zamanda kaplanmış araçlarda da meydana gelebiliyor.