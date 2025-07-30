Aşırı sıcaklar öldürüyor! Güney Kore'de kavurucu sıcaklar nedeniyle ölümler arttı

Güney Kore'de etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e çıktı. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansından (KDCA) yapılan açıklamada, mayıstan bu yana toplam 2 bin 768 kişinin sıcaklıkla bağlantılı rahatsızlıklar nedeniyle acil servislere başvurduğu bildirildi.

Açıklamada, bu kişilerden 13'ünün yaşamını yitirdiği ifade edildi.

GEÇEN SENEYE GÖRE 3 KAT ARTTI

2024'ün aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hasta sayısında yaklaşık 2,6 kat, can kaybında ise 3 kattan fazla artış görüldü.

Bu arada, ülke genelinde birçok bölgede sıcak hava uyarıları yürürlükte bulunuyor. Ülkedeki sıcak hava dalgasının gelecek günlerde daha da şiddetleneceği uyarısı yapılıyor.