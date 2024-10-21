Aşırı su içtiği için nöbet geçirdi, ölümden döndü: Yavaş yavaş boğuluyordum

21 Ekim 2024 12:35 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 12:59

Avustralya'nın Queensland şehrinde yaşayan 41 yaşındaki Nina Munro, çok su içtiği için neredeyse ölüyordu. Nina, suyun kendisini 'yavaş yavaş boğduğunu' geç fark etti. Hastaneye kaldırıldığında ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşırttı.

Avustralya'nın Queensland şehrinde yaşayan 41 yaşındaki Nina Munro, gün içinde aşırı su içtiği için hastanelik oldu. Günde yaklaşık 4 litre su içen Nina, rahatsızlandı. Soğuk algınlığına yakalandığını düşünen Nina, fazla su tüketimine devam edip, ilaç kullanmaya başlayınca nöbet geçirdi. Acil olarak hastaneye kaldırılan Nina, 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü.

SU YÜZÜNDEN SODYUM DÜŞTÜ

Doktorlar, kan seviyelerini dengelemek için mücadele verirken Nina'nın kendisini suyla boğduğunu ifade ettiler. Nina, sodyum seviyesi yükselene kadar hastaneden çıkamadı. Yoğun bakımda olduğu günler hiçbir içecek tüketmesine izin verilmedi, çıktığında ise 1,5 litrelik kısıtlı bir diyet uygulamak zorunda kaldı.

Nina'nın aşırı su içmesi kandaki sodyum seviyesinin anormal derecede düşmesine neden olduğu için kan basıncı, sinirler ve kas kontrolü de zarar gördü.

Hayatta kaldığı için şanslı olduğunu dile getiren Nina, iyileştiğini sadece 6 ay boyunca araba kullanamayacağını söyledi.