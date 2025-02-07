Asırlık evinin altında ürkütücü keşifte bulundu! Şimdi herkes gizemin çözülmesini istiyor

Sosyal medyada içerik üreticisi olan Amelia adlı bir kadın 250 yıllık evinin altında ürkütücü bir keşifte bulundu. Evin zemin döşemesinden gelen tuhaf seslerin ardından tahtalardan birinin gevşediğini fark etti. Gevşek tahtayı olduğu yerden çıkaran Amelia, molozların arasına gizlenmiş eski bir kitap ve bozuk paralar buldu.

Keşfini sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaşan Amelia, "Eski çiviler ve kağıtlar da buldum. Aklımda birçok soru var. Daha fazla araştırmalı mıyım?" ifadelerine yer verdi. Paylaşımı kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşmasıyla sosyal medyada gündem oldu.



"KENDİMİ HUZURSUZ HİSSEDİYORUM"

Gizemli kitabın içeriğine dair gelen sorular üzerine bir video daha hazırlayan Amelia, içinde eski portrelerin yer aldığını belirtti. Ancak kitabı inceledikçe işlerin ürkütücü bir hal aldığını dile getiren Amelia, "Bunu bulduğumdan beri kendimi huzursuz hissediyorum. Daha fazla araştırmalı mıyım?" ifadeleriyle takipçilerine danıştı.

Amelia'nın keşfi ve kitabın içeriği sosyal medyada tartışma yaratırken, bazı kullanıcılar bunun bir tarihi eser olabileceğini öne sürdü. Şimdi herkes, kitabın gizeminin çözülüp çözülmeyeceğini merakla bekliyor.