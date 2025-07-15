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 | Berrak Arıcan

Asker kılıcıyla kulağını kesti, süvari atla beraber düştü! Fransa'da askeri tören dillere düştü

Fransa'da Champs-Elysees'de düzenlenen 14 Temmuz askeri geçit töreni ilginç görüntülere sahne oldu. Bir askeri okul öğrencisi, yürüyüş sırasında kılıcıyla kulağını kesti. Aynı dakikalarda bir at ise süvarisiyle beraber yere düştü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 14:48

’nın ulusal bayramı "Bastille Günü" kapsamında başkent Paris'teki Champs-Elysees'de (Şanzelize Caddesi) yaklaşık 7 bin asker ve 150 araçla düzenlenen geleneksel askeri geçit törenine damga vurdu. Bir askeri öğrenci, yürüyüş sırasında salladığı kılıcı ile kulağını kesti.

Asker kılıcıyla kulağını kesti, süvari atla beraber düştü! Fransa'da askeri tören dillere düştü

Askeri öğrenci, kulağından kan akarken yürüyüşüne devam etti. Fransız Kara Kuvvetleri askeri öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklandı.

Asker kılıcıyla kulağını kesti, süvari atla beraber düştü! Fransa'da askeri tören dillere düştü

BAŞIBOŞ AT VE SÜVARİSİYLE DÜŞEN

Aynı dakikalarda süvari birliğinin geçişi sırasında da iki farklı olay yaşandı. Önce bir at, binicisiz şekilde kortejden ayrılarak bulvar boyunca başıboş ilerledi. Hemen ardından başka bir at kayarak yere düştü ve süvarisini de beraberinde yere düşürdü.

Asker kılıcıyla kulağını kesti, süvari atla beraber düştü! Fransa'da askeri tören dillere düştü

Süvari kısa süre içinde yeniden atına binerek yürüyüşe kaldığı yerden devam etti. Her iki olay da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bulunduğu tribünün karşısında meydana geldi ve canlı yayın sırasında ekranlara yansıdı.

Asker kılıcıyla kulağını kesti, süvari atla beraber düştü! Fransa'da askeri tören dillere düştü

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI: RUSYA İLE BÖYLE Mİ SAVAŞACAĞIZ?

Askeri geçit töreninde yaşanan kazalar, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar askeri öğrencinin disiplinine ve duruşuna övgüde bulunarak gurur duyduklarını ifade etti. Bazı kullanıcıların ise eleştirel yorumları dikkat çekti. "Törende bile ayakta duramıyorsak savaşa nasıl gideceğiz?" veya "Rusya'yla böyle mi savaşacağız?" gibi ifadelerle törenin ciddiyeti ve hazırlık seviyesi sorgulandı.

Asker kılıcıyla kulağını kesti, süvari atla beraber düştü! Fransa'da askeri tören dillere düştü


Törenden bir gün önce ise aynı askeri okuldan bir öğrenci Paris’in 17. bölgesinde bir köprüden düşerek hayatını kaybetti. Öğrencinin, geçit töreni öncesinde düzenlenen bir etkinlikten döndüğü belirtildi.

Asker kılıcıyla kulağını kesti, süvari atla beraber düştü! Fransa'da askeri tören dillere düştü


Bu yılki törene Fransız birliklerinin yanı sıra davetli ülke olarak Endonezya’dan gelen askeri birlikler de katıldı. Geçit sırasında ayrıca zırhlı araçlar, topçu sistemleri ve insansız hava araçları da sergilendi.

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ETİKETLER
#fransa
#kazalar
#Paris Airshow
#Bastille Günü
#Askeri Geçit Töreni
#Şanzelize Caddesi
#Fransız Kara Kuvvetleri
#Bastille Günü
#Askeri Geçit Töreni
#Dünya
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