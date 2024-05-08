Askerden kaçmak için kılık değiştirdi! 'Büyüleyici Sergietta' yakayı ele verdi

08 May 2024 14:34 - Güncelleme : 08 May 2024 14:37

Kadın gibi giyinen ve kız kardeşinin pasaportunu taşıyan Ukraynalı bir adam, ülkeden kaçmaya çalışırken sınırda sınır muhafızları tarafından yakalandı.

44 yaşındaki Ukraynalı adamın fiziği ve iri yapısı kendisini ele verdi. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından Romanya sınırında durduruldu. Yetkililer, adamın zorunlu askerlikten kaçmak için bu yöntemi kullandığını ifade etti.

Rusya ile 2022 yılından beri savaş halinde olan Ukrayna'da mevcut yasalara göre, 18 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmeleri yasaklandı. Bu yaş aralığındaki her erkeğin Rusya'ya karşı savaşmak üzere Ukrayna ordusuna katılması ve cephede görev alması isteniyor.

"BÜYÜLEYİCİ SERGİETTA YURTDIŞINA GEZİ PLANLADI"

Orta Ukrayna'nın Zolotonosha kentinden Sergei adındaki makyajlı adam, siyah bir peruk, siyah bir etek ve yeşil bir tişörtle yakalandı.

Sosyal medyadan bir video yayınlayan Sınır Muhafızları, "Büyüleyici Sergietta yurtdışına bir gezi planladı. 44 yaşındaki Zolotonsha sakini, kadın kılığına girerek kız kardeşinin pasaportuyla Romanya sınırını geçmeye çalıştı" açıklamasında bulundu.

Kadın gibi giyinen ve kız kardeşinin pasaportunu taşıyan Ukraynalı bir adam, ülkeden kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı.

"HARİKA AJAN 007"

Pazartesi günü sosyal medyadan paylaşılan video kısa sürede on binlerce görüntülenme aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı söz konusu videonun altına "Harika ajan 007" yorumunda bulundu.

Bir diğeri ise "Kız kardeşin şimdi ne yapacak?" diye sordu.

UKRAYNA'DA ZORUNLU ASKERLİK

Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinden bu yana yaklaşık 30 kişi kaçmaya çalışırken öldü. Ukrayna Sınır Muhafızlarına göre her gün yaklaşık 10 kişi zorunlu askerlikten kaçmaya çalıştıkları için gözaltına alınıyor.

Geçen yılın Kasım ayında BBC, savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 20 bin erkeğin Ukrayna'dan kaçtığını bildirdi.

Ukrayna'da erkekler, tıbbi şartlara uygun olmaması, kişinin üç veya daha fazla çocuğa bakması, tek başına bir çocuk yetiştirmesi veya engelli bir çocuk büyütmesi durumunda zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutuluyor.