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Askerler mühimmat taşırken yıldırım düştü, facia yaşandı: Vietnam'da en az 12 ölü

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Aralık 2024 12:11 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:11
Askerler mühimmat taşırken yıldırım düştü, facia yaşandı: Vietnam&#039;da en az 12 ölü

Vietnam'da acı tesadüf 12 askerin ölümüne neden oldu. Askerlerin askeri mühimmat taşıdığı sırada yıldırım düşmesi nedeniyle patlama meydana geldiği düşünülüyor. 

Vietnam​'ın Dong Nai eyaletinde askeri tatbikat sırasında patlama​ meydana geldi. Ülkenin resmi yayın kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, askeri atış poligonundaki eğitim sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 12 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bazı askerlerin cansız bedenlerinin henüz bulunamadığı ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Askerler mühimmat taşırken yıldırım düştü, facia yaşandı: Vietnam'da en az 12 ölü - 1. Resim

 MÜHİMMAT TAŞIRKEN YILDIRIM DÜŞTÜ

Patlamanın nedeni henüz açıklanmazken, yetkililere göre askerlerin mühimmat taşıdığı sırada yıldırım düşmesi nedeniyle patlayıcıların infilak ettiği tahmin ediliyor.

Savunma Bakanlığı​, olayla ilgili acil soruşturma talimatı verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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