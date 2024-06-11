Askerler sınırı geçti, peş peşe ateş açıldı! Bölgede gerilim yüksek

11 Haziran 2024 09:22 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:32

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki son günlerde artan gerginlik, bu kez sınır bölgesine sıçradı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada; 20 Kuzey Kore askerinin sınırı geçtiği belirtildi.

Olayın ardından Güney Koreli askerlerin uyarı ateşi açtığı, Kuzey Koreli askerlerin ise kısa süre sonra kendi sınırlarına geri döndüğü aktarıldı.

"OT VE ÇALILARLA KAPLIYDI"

JCS sözcüsü Albay Lee Sung-jun konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise DMZ'nin ot ve çalılarla kaplı olduğunu belirterek, bu nedenle sınır işaretini görmenin zor olabileceğine dikkat çekti.

"YANLIŞLIKLA GEÇMİŞ OLABİLİRLER"

Olayın öncesinde Kuzey Koreli askerlerin DMZ içinde bilinmeyen bir görev üzerinde çalıştığını kaydeden Lee, Kuzey Koreli askerlerin sınırı yanlışlıkla geçtiğinin değerlendirildiğini söyledi.

GERİLİM TIRMANMIŞTI

Kuzey Kore’nin Güney Kore’nin sınır bölgelerine çöp taşıyan bini aşkın balon göndermesi bölgede gerilimi tırmandırmış, Seul yönetimi ise Pyongyang’a misilleme olarak 2018’de Kuzey Kore ile imzalanan askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmayı tamamen askıya almıştı. Son olarak Güney Kore’nin Kuzey Kore’ye yönelik propaganda yayını yapan dev hoparlörleri sınır bölgesine yeniden kurduğu kamuoyuna yansımıştı.