Askerlikten kaçmak için seçtiği yöntem ağızları açık bıraktı! Genç her şeye rağmen yakayı ele verdi

25 Kasım 2024 10:21 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:59

Güney Kore'de askerlikten kaçmak isteyen bir gencin yöntemi pes dedirtti. Seul'de yaşayan 26 yaşındaki genç, günlük tükettiği besin miktarını kasıtlı artırıp kilo alıp, askere gitmemeye çalıştı fakat yakayı ele verdi.

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Dünyanın en zehirli balığı ısırdı: Acısı kalbimi tekmeleyen bir fil gibiydi!

Güney Kore​'nin başkenti Seul​'de ismi açıklanmayan 26 yaşındaki bir genç askerlikten kaçmak için ne bulduysa yedi. Bilinçli olarak su ve tükettiği besinleri artıran genç, kilo almaya çalıştı.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Dongbu Bölge Mahkemesi ise söz konusu kişinin askerliğe uygunluk için yapılan muayene öncesinde günlük tükettiği besin ve su miktarını kasıtlı olarak artırdığını fark etti. Mahkeme gence 2 yıl ertelemeli bir yıl hapis cezası verdi.

ARKADAŞINA DA YARDIM YATAKLIKTAN CEZA

Kişinin, kilo almak için "belirli planlar sunarak onu cesaretlendiren arkadaşının" hazırladığı diyeti takip ettiğini belirten mahkeme, bu kişiye de suça yardım ve yataklık etme gerekçisiyle 2 yıl ertelemeli 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanık ile arkadaşının daha önce herhangi bir suçtan hüküm giymediği ve sanığın hatasını kabul ettiği için "hafif" cezalandırma yapıldığını aktardı.

GÜNEY KORE'DE ASKERLİK​ 18 AY

Kişinin, Ekim 2017'de yapılan ilk muayenesinde muharip rolde askerlik yapmasına olanak veren "2. kategoride", Haziran 2023'te yapılan son muayenesinde ise askerlik görevini başka bir devlet dairesinde yerine getirebilmesine olanak veren "4. kategoride" sınıflandırıldığı kaydedildi.

Güney Kore'de herhangi bir fiziksel sorunu bulunmayan erkekler, en az 18 ay zorunlu askerlik yapıyor.