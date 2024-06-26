Assange, "casusluk" suçlamasını kabul etti... Özgürlüğün bedeli WikiLeaks'in imhası

26 Haziran 2024 06:16 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 06:17

ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları ifşa eden WikiLeaks isimli internet sitesinin kurucusu Julian Assange, İngiltere'de 5 yıldır devam eden tutukluluğunu ABD ile yaptığı anlaşma ile son verdi.

DURUŞMASI ADADA GÖRÜLDÜ

Assange, ABD Adalet Bakanlığıyla yaptığı anlaşma ile "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul ederken karşılığında ülkesi Avustralya'ya gitme hakkını elde etti.

Dün İngiltere'de tutuklu buluhlnduğu cezaevinden ayrılan Assange, Büyük Okyanus'un Asya kıyılarına yakın ABD toprağı Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına çıktı.

62 AY HAPİS CEZASI

Bölge hakimi Ramona Manglona'nın bazı sorularını yanıtlayan Assange, ABD ile vardığı anlaşma uyarınca "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etti. Anlaşma uyarınca Assange'ın Wikileaks'e sağladığı tüm belgeleri de imha etmesi kararlaştırıldı.

Anlaşmaya göre, WikiLeaks kurucusunun 62 ay hapis cezasına çarptırılması ancak İngiltere'de cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak Avustralya'ya gitmesine izin verilmesi bekleniyor.

WİKİLEAKS OLAYI NEDİR?

Julian Assange tarafından kurulan WikiLeaks isimli internet sitesi, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı. Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

ABD, İngiltere'den Assange'ın iadesini talep etmiş, İngiltere Yüksek Mahkemesi, ABD'den, Assange'ın ölüm cezasına çarptırılmayacağı ve adil şekilde yargılanacağı gibi güvenceler istemişti.