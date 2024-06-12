Asya Kaplanı Sivrisineği korkusu yeniden yayıldı! Uluslararası seyahate dikkat..

12 Haziran 2024 14:39 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:41

Avrupa yeni ve tehlikeli bir salgınla karşı karşıya. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), iklim değişikliği nedeniyle Asya Kaplan Sivrisineği (Aedes albopictus) olarak bilinen ve ateşli hastalıklara neden olan sivrisinek türünün kuzey, doğu ve batı Avrupa’da yayılmaya başladığını duyurdu.

'SALGIN RİSKİNİ ARTIRACAK'

ECDC Direktörü Andrea Ammon tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Avrupa, iklim değişikliğinin istilacı sivrisineklerin daha önce etkilenmemiş bölgelere yayılması ve dang humması gibi hastalıkları daha fazla insana bulaştırması için nasıl daha uygun koşullara neden olduğunu zaten görüyor.

Dang hummasının endemik olduğu ülkelerden artan uluslararası seyahat, ithal vaka riskini ve kaçınılmaz olarak yerel salgın riskini de artıracak.

Vektör kontrol önlemleriyle birleştirilmiş kişisel koruyucu önlemler, vakaların erken tespiti, zamanında gözetim, daha fazla araştırma ve bilinçlendirme faaliyetleri, Avrupa'nın en fazla risk altındaki bölgelerinde çok önemlidir."

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ ISIRIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?



Asya kaplan sivrisineğinin sağlık açısından tehlikeli olabilecek bazı ciddi viral enfeksiyonları bulunmaktadır.

Isırık bölgesinde kaşıntı, ağrı ve kızarıklık,

Yüksek ateş,

İshal,

Sarılık,

Karın ağrısı,

Kas ve eklem ağrısı,

Halsizlik,

Titreme,

Eklem ağrısı



Bu enfeksiyonlar, insanda çok ciddi hastalıklara neden olabilmektedir. Kişi hamile ise virüs bebeğe de geçebilir. Bu durumda bebekte düşük ağırlıklı doğabilir, prematüre olabilir. Anne semptomları ağır şekilde geçiriyor ise düşük gerçekleşebilir. Kişi özellikle yurtdışına seyahati sonrasında bu tip belirtiler görüyorsa ya da bir sivrisinek ısırığı sonrasında ani yükselen ateşi varsa bir mikrobiyoloji uzmanı ile görüşülmelidir.

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ ISIRIĞI TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Asya kaplan sivrisineği tarafından ısırılan bireyde tedavi için önce hangi virüsün taşındığı tespit edilmelidir. Sarı humma, Dang ve Zika ve Batı Nil virüsünün hastalıklarında spesifik bir tedavi bulunmamaktadır.

Sarı humma ve Dang virüslerinde en önemli korunma yöntemi aşıdır. Zika ve Batı Nil virüsü için herhangi bir aşı ya da tedavi yöntemi henüz bulunamamıştır. Ortaya çıkan semptomların hafifletilmesi üzerine ilaçlar verilebilir.

Bu hastalıklarda aşırı terleme gibi semptomlar yüzünden vücutta oluşan sıvı kaybının giderilmesi için serum verilmesi gerekebilir. Kişinin hayati fonksiyonunun ve hastalığın gidişatının sürekli takibi yapılması gerekmektedir.

Her Asya Kaplan Sivrisineği virüs taşımaz. Sadece sinek ısırması durumunda sivrisinek ısırığına iyi gelen yöntemler uygulanabilir.

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİNDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Bu sivrisinek türünden bulaşan enfeksiyonların kesin ve etkin bir tedavisi bulunmamaktadır. Genellikle hastalık esnasında gelişen belirtilerin hafifletilmesine yönelik bir tedavi planı çizilir.

Sarı Humma ve Dang virüslerine karşı aşı bulunurken henüz diğer virüsler için bir aşı bulunamamıştır ancak çalışmalar devam etmektedir. Kaplan sivrisinekler aslında iyi uçucular değildir.

Dolayısıyla, ülkeler arası hareketi uçarak değil, yumurtalarının pasif olarak taşınmasıyla gerçekleşir.

Bu sivrisinekten korunmanın ilk yolu, durgun su birikintilerinin azaltılmasıyla üremelerini durdurmaktır çünkü larvanın yumurtadan çıkması için suya ihtiyacı vardır.

Dişiler için saksı diplerinde biriken azıcık su bile larvalarını bırakmaları için yeterli olabilmektedir. Bu nedenle, bahçede, balkonda su birikintisi olmadığından emin olunmalıdır.

Açık havada zaman geçirilecek ise bacak ve kollara sinek koruyucu medikal ürünler kullanılmalıdır.