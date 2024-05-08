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Asya ülkesinde F-16 savaş uçağı düştü

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 May 2024 11:33 - Güncelleme : 08 May 2024 11:34
Asya ülkesinde F-16 savaş uçağı düştü

Asya ülkesi Singapur'da teknik bir sorunla arzalandığı söylenen F-16 savaş uçağı düştü.

Asya ülkesi Singapur'da F-16 savaş uçağı kalkış esnasında bir sorun yaşadı. F-16 yaşanan bir sorun sonucu düştü, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu.

Singapur Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Singapur Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının kalkış sırasında sorun yaşadığı ifade edilerek, uçağın kısa bir süre sonra Tengah Hava Üssü'ne düştüğü bildirildi.

Asya ülkesinde F-16 savaş uçağı düştü - 1. Resim

PİLOT KURTULDU

Pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğuna işaret edilen açıklamada, "Pilot başarıyla kurtuldu. Bilinci yerinde ve yürüyebiliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, pilota ilk yardımın yapıldığı ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kazada başka yaralanan olmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, ülkede bu tarz kazaların son derece nadir yaşandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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