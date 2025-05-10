Pakistan sınır ülkesi Hindistan tarafından topraklarına yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini belirtti. Askeri bölgeleri hedef alan füze saldırısında herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Devlet televizyonu PTV'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Pakistan da saldırıya karşılık olarak Hindistan’a yönelik misilleme operasyonlarına başladı. Saldırıların detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, iki ülke arasındaki gerilimin yeniden tırmanması dikkat çekti.

OPERASYON: BUNYAN-UN-MARSOOS

Gerilim tırmanırken, Pakistan’dan Hindistan’ın saldırılarına karşı yeni operasyon misillemesi geldi. Pakistan hükümeti, Hindistan’a yönelik "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.

Resmi Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Beas bölgesinde bulunan BrahMos füze deposu ile Pathankot bölgesindeki bir havalanı imha edilirken, Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan Udhampur bölgesindeki bir hava üssü de Pakistan ordusu tarafından vuruldu.

Hindistan’daki diğer hedeflere yönelik saldırıların devam ettiği aktarılırken, operasyon kapsamında Pakistan halkına ve ülkedeki camilere yönelik saldırılarda kullanılan askeri üslerin hedef alındığı bildirildi. Ayrıca, siber saldırı yoluyla Hindistan’ın elektrik şebekesinin yüzde 70’inin işlevsiz hale getirildiği kaydedildi.