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10.05.2025

PAKİSTAN'DAN MİSİLLEME OPERASYONU

Pakistan sınır ülkesi Hindistan tarafından topraklarına yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini belirtti. Askeri bölgeleri hedef alan füze saldırısında herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Devlet televizyonu PTV'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Pakistan da saldırıya karşılık olarak Hindistan’a yönelik misilleme operasyonlarına başladı. Saldırıların detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, iki ülke arasındaki gerilimin yeniden tırmanması dikkat çekti.

OPERASYON: BUNYAN-UN-MARSOOS

Gerilim tırmanırken, Pakistan’dan Hindistan’ın saldırılarına karşı yeni operasyon misillemesi geldi. Pakistan hükümeti, Hindistan’a yönelik "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. 

Resmi Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Beas bölgesinde bulunan BrahMos füze deposu ile Pathankot bölgesindeki bir havalanı imha edilirken, Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan Udhampur bölgesindeki bir hava üssü de Pakistan ordusu tarafından vuruldu. 

Hindistan’daki diğer hedeflere yönelik saldırıların devam ettiği aktarılırken, operasyon kapsamında Pakistan halkına ve ülkedeki camilere yönelik saldırılarda kullanılan askeri üslerin hedef alındığı bildirildi. Ayrıca, siber saldırı yoluyla Hindistan’ın elektrik şebekesinin yüzde 70’inin işlevsiz hale getirildiği kaydedildi.

 

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Tarih 11:07

PAKİSTAN JETLERİ HİNDİSTAN İÇİN HAVALANDI

Pakistan güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Hindistan'a düzenlenecek operasyon için havalandı. Açıklamada, uçakların Hindistan'a ait S-400 füze savunma sistemlerini imha ettiği bildirildi.

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/5/10/pakistan-jetleri-hindistan-icin-havalandi_202505101127.mp4

Tarih 10:33

'HİNDİSTAN DURURSA BİZ DE DURACAĞIZ'

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın çatışmalara son vermesi halinde ülkesinin de aynı adımı atmaya hazır olduğunu söyledi.

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Tarih 10:22

PAKİSTAN'DAN MİSİLLEME ÜSTÜNE MİSİLLEME: ASKERİ UNSURLAR HEDEF ALINDI

Pakistan Ordusu, Hindistan tarafından fırlatılan altı balistik füzeye karşılık olarak, Hindistan’a ait bazı askeri unsurların hedef alındığını açıkladı.

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/5/10/pakistandan-hindistana-misilleme-saldirisi_202505101021.mp4

Tarih 08:54

PAKİSTAN ORDUSUNDAN CAMMU’YA SALDIRI! ŞEHİRDE HASAR MEYDANA GELDİ

Pakistan ordusunun Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin Cammu şehrine düzenlediği saldırının ardından şehirdeki bazı binalar ve araçlar zarar gördü.

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Tarih 07:39

RUBİO, GERGİNLİĞİN DÜŞÜRÜLMESİ ÇAĞRISI YAPTI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asim Munir ile yaptığı telefon görüşmesinde İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptığı bildirildi.

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Tarih 06:53

PAKİSTAN, HİNDİSTAN'IN 3 HAVALİMANINI HEDEF ALDIĞI SALDIRIYA KARŞILIK VERDİ

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan'ın 3 şehirdeki havalimanlarını hedef alan füze saldırılarına karşılık verildiği belirtildi.

Karşı saldırıda, Hindistan'daki Surat Garh, Sirsa, Bathinda ve Akhnoor havalimanlarının hedef alındığı aktarıldı. 

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Tarih 05:42

G7'DEN GERİLİM DÜŞÜRÜLSÜN ÇAĞRISI

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada Hindistan ve Pakistan’a 'gerilimi düşürme' çağrısında bulunularak, "Olayları yakından izlemeye devam ediyor ve hızlı ve kalıcı bir diplomatik çözüme yönelik desteğimizi ifade ediyoruz" denildi.

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