Ateş çemberi daralıyor: Ermenistan yine Azerbaycan mevzilerini hedef aldı!

15 Ağustos 2024 22:30 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 22:38

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Ermenistan'ın bölgedeki provokasyonları yeniden alevlendi. Nahçıvan'da Azerbaycan mevzilerine düzenlenen son saldırı, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermeni güçleri, Ordubat ilçesi Genze köyü civarındaki Azerbaycan birliklerini hedef aldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 18.10 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubat ilinin Genze köyü istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince ateş açıldığı bildirildi.

“KARŞILIK VERDİK”

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi. Öte yandan Ermenistan'ın Nahçıvan'daki provokasyonları, bölgedeki istikrarı tehdit ediyor. Uluslararası toplum, tarafları ateşkese davet ederken, zaman zaman çıkan gerilimler tehlike oluşturuyor.

Azerbaycan'ın da karşılık vermesiyle birlikte çatışmaların genişlemesi ihtimali, tüm tarafları endişelendiriyor.