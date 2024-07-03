Ateş ve nefes darlığı çeken çocuk acil hastaneye kaldırıldı! Gerçek ortaya çıktı

03 Temmuz 2024 09:27 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:55

Dünyada sadece 200 kişide görülen hastalığa sahip: Çok büyük bir bacakla doğdu

Dünyada sadece 200 kişide görülen hastalığa sahip: Çok büyük bir bacakla doğdu

Londra'da hayatlarını idame ettiren Araujo ailesinin, 6 yaşındaki oğulları sürekli halsizlik çekiyor ve ateşleniyordu. Eddie'nin ateşlenmeleri artık onun bayılmasına sebep olunca aile, doktora başvurdu. Pratisyen hekimin yaptığı testlerde anormal bir durum görülmedi. İkinci bir doktor, kan testleri yaptı fakat burada da olağandışı bir durum yoktu.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Aile, çocuk hastalıkları doktoruna başvurdu ve akciğer röntgeni ile gerçek ortaya çıktı. Eddie'nin göğüs röntgeninde akciğerlerinden birinin yarısı büyüklüğünde bir kitle görülüyordu. Doktor, acil olarak yatış verdi ve 6 yaşındaki çocuğa kanser teşhisi konması hız kazandı.

Eddie'nin göğsündeki kütlenin kalbini merkeze doğru ittiğini söyleyen doktorlar, akciğerlerinden birinin de düzgün oksijen sağlayamadığını belirttiler.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Eddie'ye T hücreli akut lenfoblastik lösemi (T-ALL) teşhisi konuldu. Doktorlar, bu hastalığın en sık görülen belirtilerinin halsizlik, yorgunluk, ateş, gece terlemeleri, nefes almada zorluk, beklenmedik kilo kaybı olduğunu belirttiler. Atıca bazı kişilerde diş eti kanaması ve morarmasının da görüldüğü eklendi.

Eddie'nin akciğerindeki kitlenin boyutunun küçültülmesi için kemoterapiye başlandı. İki buçuk yıl boyunca tedavi gören Eddie, sonunda sağlığına kavuştu.