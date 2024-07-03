Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Ateş ve nefes darlığı çeken çocuk acil hastaneye kaldırıldı! Gerçek ortaya çıktı

Ateş ve nefes darlığı çeken çocuk acil hastaneye kaldırıldı! Gerçek ortaya çıktı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
03 Temmuz 2024 09:27 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:55
Ateş ve nefes darlığı çeken çocuk acil hastaneye kaldırıldı! Gerçek ortaya çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan henüz 6 yaşındaki çocuğun, sürekli ateşlenip, nefes darlığı çekmesi üzerine yapılan araştırmalar gerçeği ortaya çıkardı. Doktorlar, akciğerini ezen bir kitle olduğunu fark ettiler. 

Londra'da hayatlarını idame ettiren Araujo ailesinin, 6 yaşındaki oğulları sürekli halsizlik çekiyor ve ateşleniyordu. Eddie'nin ateşlenmeleri artık onun bayılmasına sebep olunca aile, doktora başvurdu. Pratisyen hekimin yaptığı testlerde anormal bir durum görülmedi. İkinci bir doktor, kan testleri yaptı fakat burada da olağandışı bir durum yoktu.

Ateş ve nefes darlığı çeken çocuk acil hastaneye kaldırıldı! Gerçek ortaya çıktı - 1. Resim

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KANSER TEŞHİSİ KONULDU

Aile, çocuk hastalıkları doktoruna başvurdu ve akciğer röntgeni ile gerçek ortaya çıktı. Eddie'nin göğüs röntgeninde akciğerlerinden birinin yarısı büyüklüğünde bir kitle görülüyordu. Doktor, acil olarak yatış verdi ve 6 yaşındaki çocuğa kanser teşhisi konması hız kazandı.

Ateş ve nefes darlığı çeken çocuk acil hastaneye kaldırıldı! Gerçek ortaya çıktı - 2. Resim

Eddie'nin göğsündeki kütlenin kalbini merkeze doğru ittiğini söyleyen doktorlar, akciğerlerinden birinin de düzgün oksijen sağlayamadığını belirttiler.

Ateş ve nefes darlığı çeken çocuk acil hastaneye kaldırıldı! Gerçek ortaya çıktı - 3. Resim

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Eddie'ye T hücreli akut lenfoblastik lösemi (T-ALL) teşhisi konuldu. Doktorlar, bu hastalığın en sık görülen belirtilerinin halsizlik, yorgunluk, ateş, gece terlemeleri, nefes almada zorluk, beklenmedik kilo kaybı olduğunu belirttiler. Atıca bazı kişilerde diş eti kanaması ve morarmasının da görüldüğü eklendi.

Eddie'nin akciğerindeki kitlenin boyutunun küçültülmesi için kemoterapiye başlandı. İki buçuk yıl boyunca tedavi gören Eddie, sonunda sağlığına kavuştu. 

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...