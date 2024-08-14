Ateşkes için son şans! Hamas müzakere kararını verdi, İran'ın İsrail'e saldırısı da görüşmelere bağlı

14 Ağustos 2024 14:39 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 14:56

İran ilk kez İsrail'e karşı misilleme saldırısından vazgeçebileceğinin sinyalini verdi! Tek şartı var

İran ilk kez İsrail'e karşı misilleme saldırısından vazgeçebileceğinin sinyalini verdi! Tek şartı var

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Hamas, Katar'da gerçekleşecek olan Gazze ateşkes müzakerelerine katılmayacağını duyurdu. ABD'nin esir takası ve ateşkes için yeni bir öneri sunacağı görüşmelere Hamas'ın katılmaması İran'ın misilleme saldırısını da etkileyecek.

ATEŞKES İÇİN SON ŞANS

İranlı yetkililere göre, görüşmelerde ilerleme kaydedilmemesi doğrultusunda İran, İsrail'e misilleme saldırısını gerçekleştirecek. İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinde de Doha'da yapılacak müzakerelerin İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için "son şans" olduğu belirtildi.

ABD'DEN YENİ ÖNERİ

ABD'nin yeni önerisine dair ise henüz detay verilmedi. Fakat mayıs ayında sunulan taslakta büyük oranda değişiklik beklenmiyor. Washington'ın yeni önerinin çerçevesinin kabul edilmesi için taraflara baskı yapmasının beklendiği aktarıldı.

ABD, MISIR VE KATAR ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIŞTI

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

İsrail yönetimi, yarınki müzakerelere heyet göndereceğini duyururken, Hamas, arabuluculardan, yeni müzakere turuna girmek yerine ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes için sunduğu ve hareketin de kabul ettiği önerinin uygulamaya konulması için bir plan sunmalarını istemişti.