Ateşkes kararının ardından bombalar yağdırdı! İsrail gerçeği ortaya çıktı

03 Ekim 2024 11:45 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 12:09

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmeden önce ateşkes için anlaşıldığı iddia edildi. Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, 21 günlük ateşkesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da onayladığını, ABD ve Fransa'ya bilgi verdiğini söyledi.

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Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, ABD merkezli televizyon kanalı PBS'de "Amanpour and Company" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buhabib, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın, öldürülmeden önce ateşkesi kabul ettiğini, ABD ve Fransa’nın da kendilerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesi onayladığını söyledi.

21 GÜNLÜK ATEŞKES OLACAKTI

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı 21 günlük ateşkes çağrısının kabul edildiğinin söylendiğini aktararak, ABD Başkanı Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın Lübnan'a giderek ateşkes müzakerelerinde bulunmuş olması gerektiğini ifade etti.

NETANYAHU DA ONAY VERMİŞTİ

Hizbullah ile bu konuda görüştüklerini anlatan Buhabib, Nasrallah öldürülmeden önce ateşkesin kabul edilip edilmediğine ilişkin, şunları kaydetti:

"Nasrallah, ateşkesi kabul etmişti, evet. Biz tamamen ateşkesi kabul etmiştik, Hizbullah'la görüşmüştük. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Hizbullah'la (konuyu) görüşmüştü. Amerikalıları ve Fransızları, olanlar konusunda bilgilendirmiştik. Onlar da bize Netanyahu'nun Biden ve Macron tarafından hazırlanan açıklamayı kabul ettiğini söylemişti."

''ABD ATEŞKES KARARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''

Buhabib, ABD'nin yardımına ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Başka seçeneğimiz yok. Yardım alıp alamayacağımızdan emin değiliz. Ama ABD ateşkes kararı için çok önemli, hayati bir konuma sahip." dedi.

Buhabib, Netanyahu'nun kara ve hava saldırılarında istediği dinamiği oluşturmayı başardığına değinerek, ABD ve Fransa'nın bölgede ateşkese ilişkin açıklamalarının ardından Netanyahu'nun sessiz kaldığını ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın vurulması emrini verdiğini hatırlattı.