Ateşkes öncesi İsrail'den ahlaksız broşür! Soykırım ile dalga geçtiler

19 Ocak 2025 09:35 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 09:37

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine saatler kala Gazze'ye uçaklarla "alaycı" ifadelerin yer aldığı broşürler attı.

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren dünyanın gözü önünde Gazze'de insanlık adına utanç verici bir soykırım harekatı sürdüren İsrail, uluslararası toplumun baskısıyla kabul edilen ettii ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine saatler kala kendisine yakışır bir harekete imza attı! İsrail ordusuna ait uçaklar büyük bir katliam zinciriyle yerle bir ettiği Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine "alaycı" ifadelerin yer aldığı broşürler attı.

AĞLAYAN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN FOTOĞRAĞLARIYLA DALGA GEÇTİLER

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, broşürlerde İsrail'in saldırılarından yıkılmış evlerin resim ve fotoğrafları yer aldı. Bazı broşürlede ise üzerine soykırımın etkilerine işaretle "Zafer kapıda mı yoksa henüz değil mi?" gibi ifadelere yer verildi.

Bir başka broşürde ise İsrail'in saldırılarda yıktığı evlerin enkazı üzerinde ağlayan çocuklar, yaşlılar ve kadınların çizimlerinin altına yazılan "direniş için yeni bir zafer" ibaresinin bulunduğu görüldü.

ATEŞKES KARARI 15 OCAK'TA DUYURULMUŞTU

İsrail ile Filistin hükümeti ve Hamas arasında arabulucu ülkelerden olan Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmesini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.