Ateşkes sonrası Rusya ve Ukrayna arasında 'jestli' esir takası! 'Herkesi getirmemiz lazım'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya sebebiyle ateşkes ilan etmesinden saatler sonra Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Yapılan esir takası kapsamında 261 Rus ve 277 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya nedeniyle ateşkes ilan etti. Ateşkesten saatler sonra ise Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna ile esir takası yapıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, esir değişiminin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 246 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 246 Ukraynalı asker verildi. Ayrıca, jest olarak 15 yaralı Rus askeri karşılığında Ukrayna'ya 31 asker teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu ve askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı aktarılan açıklamada, askerlerin Bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Moskova'ya ulaştırılacağı kaydedildi.

"HERKESİ GETİRMEMİZ LAZIM"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile esir değişimi sonucu 277 Ukraynalı askerin ülkesine döndüğünü belirtti.

Zelenskiy, savaşın başlangıcından bu yana esir takası sürecinde toplam 4 bin 552 kişinin Ukrayna'ya getirildiği bilgisini paylaşarak, "Herkesi getirmemiz lazım." ifadesini kullandı.