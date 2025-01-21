Ateşkesin ardından Gazze'de Hamas güç topluyor: Bu İsrail'e atılmış bir tokat gibi

21 Ocak 2025 15:32 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 15:56

ABD medyasından Wall Street Journal (WSJ), ateşkes sonrasında Hamas'ın Gazze Şeridi'nde tekrar güç toplamaya başladığını öne sürdü. İsrail'in eski rehine müzakerecilerinden Gershon Baskin ise bu durumun 'İsrail'in yüzüne atılmış bir tokat' olduğunu söyledi.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin ardından binlerce kişi sokağa döküldü. Hamas militanlarının düzenlediği yürüyüş, Gazze'de örgütün tekrar kontrolü sağladığına işaret olarak yorumlandı. ABD medyasından Wall Street Journal (WSJ), ateşkesin ardından Hamas'ın yeniden güç toplamaya başladığını yazdı.

''İSRAİL'E ATILMIŞ BİR TOKAT GİBİ''

İsrail'in eski rehine müzakerecilerinden Gershon Baskin ise ''Hamas'ın sahadaki silahlı varlığı, İsrail hükümeti ve ordusunun yüzüne atılmış bir tokat gibi. Bu durum, İsrail'in savaştaki hedeflerinin hiçbir zaman ulaşılabilir olmadığını gösteriyor.'' dedi.

Ateşkesin ardından, Gazze'de Hamas'ın kontrolündeki polis memurlarının daha rahat görev yapabildiği de belirtiliyor. Gazze'ye gönderilen yardımlar, savaşta birçok kez çeteler tarafından yağmalandı. Polislerin daha etkili görev yapmasıyla bu tür olayların önlenebileceği ifade ediliyor.

Gazze Şeridi'nin savaş sonrası idaresi için konuşulan planlar arasında, bölgenin kontrolünün Batı Şeria'yı yöneten Filistin Ulusal Yönetimi'ne devredilmesi de var. Üst düzey İsrailli savunma yetkilileri tek gerçek alternatifin bu olduğunda ısrar ediyor.

''HAMAS'TAN BAŞKA YÖNETİMİ DEVRALACAK KİMSE YOK''

Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın Gazze'de kontrolü elinde tutmasına müsaade edilmeyeceğini belirmişti. Baskin şu değerlendirmeleri paylaşıyor:

''Hamas'ın Gazze'yi yeniden yönetebileceğine inandığını düşünmüyorum fakat şu anda sahada onlardan başka yönetimi devralabilecek kimse yok.''

Ayrıca WSJ, örgütün Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın komutası altında yeniden silahlandığını ve savaşçı devşirdiğini belirtti.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.