Ateşkeste başarılı olamayan ABD, İsrail-Hamas arasındaki esir takası için harekete geçti: Son fırsat önerisi

08 Eylül 2024 09:45 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 10:10

İsrail ve Hamas arasında bir türlü gerçekleşmeyen ateşkes için henüz yeni bir gelişme olmasa da ABD esir takası için harekete geçti. İsrail basını, ABD'nin yeni bir esir takası teklifi sunacağını öne sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ateşkes konusundaki başarısızlığı sürerken bir yandan da esir takası için harekete geçti. İsrail basını, ABD'nin İsrail ve Filistinli gruplar arasında esir takası anlaşmasına varılması konusunda iyimser bir tarafı olmasa da yeni bir teklif sunacağını yazdı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Washington yönetiminin, esir takası konusunda iyimser olmamasına rağmen Tel Aviv ile ara buluculara sunmak üzere yeni bir öneri üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

''SON FIRSAT ÖNERİSİ!''

ABD yönetiminin "son fırsat önerisi" olarak nitelendirdiği yeni önerinin, bugün ya da ilerleyen günlerde taraflara sunulacağı belirtildi. ABD'nin yeni önerisinin, başta Philadelphi Koridoru olmak üzere İsrail ile Hamas arasında anlaşmazlık olan tüm konuları içerdiği ifade edildi.

MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKMIYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.