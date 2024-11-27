Ateşkeste Türkiye'nin yeri belli oldu! İsrail ve Lübnan'ın ardından sırada Gazze var

27 Kasım 2024 10:49 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:12

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas arasındaki olası ateşkes için Türkiye'nin de arabulucu olacağını söyledi. Bir Hamas yetkilisi ise Türkiye'nin arabuluculuğunda ateşkese hazır olduklarını ifade etti.

Son dakika | İsrail ve Lübnan'dan ateşkes kararı! ABD Başkanı Biden açıkladı: 'Türkiye, Mısır, Katar ve diğerleri...'

Son dakika | İsrail ve Lübnan'dan ateşkes kararı! ABD Başkanı Biden açıkladı: 'Türkiye, Mısır, Katar ve diğerleri...'

ABD​ Başkanı Joe Biden​, Lübnan​ Hizbullah​'ı ve İsrail arasındaki ateşkesi duyururken Gazze'deki olası ateşkese dair de açıklamalarda bulundu. Başkan Biden, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail'le birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak" ifadelerini kullandı.

Joe Biden, ABD seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'a koltuğunu devretmeden önce Orta Doğu'daki savaşı sonuçlandırmak isterken Türkiye'den de destek alacak. Biden, ilk kez Türkiye'nin arabulucu rolünde olduğunu dile getirirken Hamas Siyasi Büro yetkilisinden de dikkat çeken açıklama geldi.

''TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞUNDA BİR ATEŞKESE HAZIRIZ''

Hamas Siyasi Büro yetkilisi, AFP'ye yaptığı açıklamalarda Gazze'de bir anlaşma yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Hamas yetkilisi, ''İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkesten sonra, Gazze'de bir anlaşma yapmaya hazırız. Hareket, Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara, İsrail'in taahhüdüne bağlı olarak ateşkes ve esir değişimi için hazır olduğunu bildirmiştir.'' ifadelerini kullandı.

Fakat Hamas yetkilisi, İsrail'in anlaşmayı engellediğini dile getirdi:

''İsrail, bir yandan soykırım eylemlerini sürdürürken, diğer yandan anlaşmaya varılmasını engellemeye çalışıyor.''

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı'ndan da Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkese dair açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan’da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

Bakanlık açıklamasında, "İsrail’in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan’da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskı kurulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Lübnan’da iç barışın tesisi amacıyla gerekli desteği sunmaya hazır olduğu bir kez daha vurgulanırken, "Bu vesileyle, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Gazze’de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve İsrail’in saldırgan politikalarına son vermesi gerektiğini hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.