Atina'da şüpheli poşette patlama: 2'si polis çok sayıda yaralı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir poşette bulunan patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu 2’si polis, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Atina’nın Kolonos semtinde bir vatandaş, yaşadığı binanın önünde içinde uyuşturucu ve hassas terazi bulunan bir poşet buldu.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, poşetin içinde bulunan patlayıcı mekanizmayı yanlışlıkla harekete geçirdi.

Patlama sonucu 2'si polis, biri ihbarda bulunan vatandaş olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Poşeti inceleyen polisin durumunun ağır olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.