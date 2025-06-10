Atina'dan 'deniz parkları' ve 'kablo' hamlesi! Türkiye'nin Mavi Vatan tezleri yine hedefte

Yunanistan, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nı bahane ederek Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adımlar atıyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "yeni deniz parkları" ve "enerji kablosu" projeleri üzerinden yaptığı açıklamalarla, Türkiye'nin "Mavi Vatan" ve "gri bölgeler" tezlerine bir kez daha meydan okudu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda Ege ve Doğu Akdeniz'deki tansiyonu yeniden yükseltecek açıklamalarda bulundu. Miçotakis'in iki yeni deniz parkı kurulacağını duyurması ve Yunanistan-Kıbrıs-İsrail elektrik bağlantı kablosu projesine vurgu yapması, Ankara'nın "Mavi Vatan" ve "gri bölgeler" tezlerini bir kez daha hedef aldı.

YUNANİSTAN'IN "UNCLOS" VURGUSU TÜRKİYE İÇİN YOK HÜKMÜNDE

Miçotakis, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen konferansta, Yunanistan'ın yeni ulusal deniz parkları kurma hazırlığında olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında okyanusların korunmasının tek uluslararası çerçeve olduğunu vurgulaması dikkat çekti. Ancak Türkiye, UNCLOS'u kendi ulusal çıkarlarına aykırı bulduğu için imzalamamış ve bu sözleşmeyi adaların kıta sahanlığı yaratamayacağı yönündeki tezleri nedeniyle bağlayıcı kabul etmemektedir. Ankara, Yunanistan'ın bu adımlarını, Ege'deki "gri bölgeler" olarak adlandırılan hukuki statüsü tartışmalı alanlar üzerindeki iddialarını pekiştirme ve kendi kıta sahanlığını gasp etme girişimi olarak görmektedir.

KABLO PROJESİYLE AB'Yİ ARKASINA ALIYOR

Yunanistan Başbakanı'nın ikinci hamlesi ise Yunanistan-Kıbrıs-İsrail elektrik bağlantı kablosu projesi oldu. Yunan ana akım medya organlarından Skai'de yer alan habere göre, Miçotakis, denizaltı kabloları aracılığıyla elektrik ve veri bağlantısının "vazgeçilmez özgürlüğünden" bahsederken, Atina'nın bu projeyi Avrupa Birliği'ni de içeren stratejik bir mesele olarak konumlandırma çabası dikkat çekti. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki bu tür projelere, kendi kıta sahanlığını ihlal etmemesi ve Türkiye'nin izni olmadan gerçekleştirilmemesi şartıyla yaklaşmaktadır. Ankara, Yunanistan'ın ikili bir sorunu "Avrupalı" kılıfına sokarak uluslararası alanda meşruiyet kazanma çabalarına karşı diplomatik ve hukuki zeminde gerekli adımları atmaya hazır olduğunu belirtiyor.

GÖZLER ERDOĞAN-MİÇOTAKİS ZİRVESİNDE

Miçotakis'in bu açıklamalarının, Türkiye-Yunanistan Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Miçotakis arasındaki beklenen görüşmeler öncesinde gelmesi, zamanlamanın kasıtlı olduğunu gösteriyor. İki liderin, 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Zirvesi marjında ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmesi ve Temmuz başında Ankara'da resmi bir toplantı yapması bekleniyor. Bu görüşmelerde, Yunanistan'ın deniz parkları ve enerji kablosu adımlarının masada olması ve Türkiye'nin "Mavi Vatan" tezlerini güçlü bir şekilde savunması öngörülüyor.