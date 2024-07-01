Atlar yeniden firarda! Şehri birbirine kattılar, o anlar kameraya böyle yansıdı

01 Temmuz 2024 17:16 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 17:32

İngiltere'nin başkenti Londra'da nisan ayında yaşanan 'atlar firarda' olayı sadece 2 ay sonra yeniden baş gösterdi. Şehirde, sıradan bir devriye gezisi gerçekleştiren süvarilerin atları, otobüsün sesinden korkarak dört nala koşmaya başladı.

SÜVARİLERİ ATAN ATLAR, ŞEHRİ BİRBİRİNE KATTI

İki süvari, atın üzerinden düştükten sonra şehirde yaşananlar, bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir atın Pimlico kavşağında aracın kaputuna çarptığı görülüyor.

Savunma Bakanlığı, iki atın kısa sürede durdurulduğunu, atlardan birinin yaralandığını duyurdu.

NİSAN AYINDA DA ATLAR 5 KİŞİYİ YARALAMIŞTI

Geçtiğimiz nisan ayında da Londra'da egzersiz sırasında atlar binicilerini fırlatıp kaçmışlardı. Sabah 08.40 sıralarında atlar, günlük egzersizleri için gezinti halindeyken huzursuzlanmaya başlamışlardı. Ardından atlardan biri çift katlı bir otobüse çarptı ve aracın ön camı kırılmıştı.

Olaya tanık olan Bashir Aden, şunları söylemişti:

"Atın bir arabaya çarpmasının ardından bir askerin sokağa düştüğünü gördüm. Biri polisi aradı. Adam sert bir şekilde yere çarptı, acı içinde çığlık atıyordu. Park edilmiş arabanın her yerinde kan görebiliyordunuz."

Gümüş renkli bir aracın da hasar aldığı ve iki arka camının kırıldığı bildirilmişti.

O anlara tanık olan bir kişi, atın arabaya çarptıktan sonra yere düştüğünü, askerin acı içinde çığlık attığını söylemişti.

Resmi açıklamada, ordu ve polisin ortak operasyonu kaçak atların yakalandığı ve olayda 5 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.