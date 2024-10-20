Avcı 350 kiloluk ayıyı keyfi için öldürdü sosyal medya kullanıcıları birbirine girdi

20 Ekim 2024 12:35 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 12:55

ABD'de New Jersey'li bir ayı avcısının 350 kiloluk hayvanı öldürmesi tepkilere neden oldu. Avcı Brian Melvin, tehditler aldığını, insanların bir başka avcının kendisini ayı zannedip öldürmesini dilediğini aktardı.

ABD'de yaşayan 39 yaşındaki Brian Melvin, keyfi için 350 kiloluk bir ayıyı öldürdü. Melvin'in bu keyfi katliamının ardından birçok kişi isyan etti. Melvin, insanların onu sosyal medyada bulduğunu ya da telefon numarasını ele geçirip tehdit​ ettiğini anlattı. The Post'a konuşan Melvin, "Bana ne kadar kötü bir insan olduğumu ve bir sonraki ayının beni öldürmesini umduklarını söyleyen çeşitli mesajlar ve telefonlar aldım" dedi. Tehditlerin bununla da sınırlı kalmadığını söyleyen Melvin, "Başka bir avcının beni ayı​ sanıp vurmasını umuyorlar.'' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA​ İKİYE AYRILDI

Lisanlı bir avcı olan Melvin'e sosyal medya platformu X'te de birçok kişi öfke kustu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Melvin hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşımlar yaptı. Bir kişi, ''Yıllarca muhteşem ve görkemli bir ayıyı öldürmeye takıntılı olmanın zihinsel yozlaşmasını düşünün" ifadelerine yer verdi.

Binlerce kişi, olayı 'yürek parçalayıcı' ve 'korkunç' olarak tanımlarken bir kısım ise Melvin'i savundu. Sosyal medyada Melvin'e karşı yapılan kötü yorumlara karşı avcılığı destekleyen birtakım insanlar, "Bu çok büyük bir ayıydı! Harika iş dostum. Doğada dengeyi korumak önemlidir'' gibi akılalmaz savunmalar yaptılar.

AYIYI KEYFİ İÇİN ÖLDÜRMEYİ 'YASAL' DİYEREK SAVUNDU

Melvin ise "Ben ifade özgürlüğünün sadık bir savunucusuyum ve herkesin fikrini ifade etme hakkı vardır. Ancak birinin alınan bir yasal işlemle aynı fikirde olmaması nedeniyle ona zarar gelmesini dilemek onların görüşleriyle biraz çelişkili görünüyor'' sözleriyle kendini savundu.