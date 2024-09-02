AVM'nin 12. katından atladı! Yoldan geçen kadının üzerine düştü
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Eylül 2024 10:37 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:38
Japonya'da bir alışveriş merkezinin terasından atlayan lise öğrencisi, caddeden geçen bir kişinin üzerine düştü. Olayda hem lise öğrencisi hem de yoldan geçen yaya hayatını kaybetti.
Japonya'nın Yokohama şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinin 12. katındaki terastan atlayan 17 yaşındaki lise öğrencisi, o esnada yolda yürüyen 32 yaşındaki bir kadının üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İKİSİ DE KURTARILAMADI
Olayda ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İntihar eden genç ve yayanın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.
Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı