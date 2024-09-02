AVM'nin 12. katından atladı! Yoldan geçen kadının üzerine düştü

02 Eylül 2024 10:37 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:38

Japonya'nın Yokohama şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinin 12. katındaki terastan atlayan 17 yaşındaki lise öğrencisi, o esnada yolda yürüyen 32 yaşındaki bir kadının üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Olayda ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İntihar eden genç ve yayanın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.