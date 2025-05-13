Avrupa 5 saniyede Londra sadece 1 saniyede kaosa sürüklendi! İngiltere'de elektrik kesintisi hayatı felç etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da saniyelik bir elektrik kesintisi şehri kaosa sürükledi. Kesinti metro ulaşımını etkiledi. Yolcular metroların kapılarının açılmadığı ve mahsur kaldıklarını belirtti. İngiltere'nin kalbi karanlığa gömüldü! Yolcular metroda mahsur kaldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da elektrik kesintisi meydana geldi. Kesinti sonrası hayat neredeyse felç oldu. Metro ulaşımı aksarken, birçok hat kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yolcular metroda mahsur kaldı.

İngiltere Ulusal Şebekesi (National Grid) Londra'nın merkezindeki iletim şebekesinde arıza meydana geldiğini bildirerek Londralılardan özür diledi.

Açıklamada arızanın saniyeler içinde çözüldüğü ve kablo arızasından çıkan ufak çaplı bir yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. Arıza sonucu ortaya çıkan voltaj düşüşünün söz konusu kaosa sebebiyet verdiği öğrenildi.

National Grid tüm şebekeyi tekrar çalışır hale getirmek için halen çalıştıklarını söylerken, yolcular metrolarda mahsur kaldıklarını ve sıcaktan kötü etkilendiklerini belirtiyor.

"KABUS GİBİ"

SKY News'e konuşan bir yolcu, "Elektrik yoktu ve kapılar açılmıyordu. Büyük valizleri olan çok sayıda turist, ayrıca yaşlılar ve engelliler asansörler çalışmadığı için merdivenlere tırmanmak zorunda kaldı." ifadelerine yer verdi.

Bir başka yolcu aracın çok sıcak olduğunu ve "kabus gibi" anlar yaşadıklarını belirtti.

Yolculardan biri personele çabaları için teşekkür ederken, bir başkası "Personel ne yapacağını veya bu olayı nasıl yöneteceğini bilmiyordu" ifadelerini kullandı.

Ulaşımın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

BİR AN AVRUPA'DAKİ KESİNTİYİ HATIRLATTI

İspanya, Portekiz başta olmak üzere Fransa, Belçika ve Andorra’nın bazı kesimlerinde geniş çaplı elektrik kesintileri meydana gelmişti. Avrupa’nın güneybatısında milyonlarca insanı elektriksiz bırakmıştı.

Madrid, Barselona ve Lizbon gibi büyük şehirlerde ulaşım sistemleri durmuş, internet bağlantısı kesilmiş, trafik ışıkları çalışmamıştı. Bankalar dahil olmak üzere pek çok hizmet aksamıştı.