Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Avrupa 5 saniyede Londra sadece 1 saniyede kaosa sürüklendi! İngiltere'de elektrik kesintisi hayatı felç etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da saniyelik bir elektrik kesintisi şehri kaosa sürükledi. Kesinti metro ulaşımını etkiledi. Yolcular metroların kapılarının açılmadığı ve mahsur kaldıklarını belirtti. İngiltere'nin kalbi karanlığa gömüldü! Yolcular metroda mahsur kaldı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avrupa 5 saniyede Londra sadece 1 saniyede kaosa sürüklendi! İngiltere'de elektrik kesintisi hayatı felç etti
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 12:00

İngiltere'nin başkenti Londra'da elektrik kesintisi meydana geldi. Kesinti sonrası hayat neredeyse felç oldu. Metro ulaşımı aksarken, birçok hat kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yolcular metroda mahsur kaldı.

İngiltere Ulusal Şebekesi (National Grid) Londra'nın merkezindeki iletim şebekesinde arıza meydana geldiğini bildirerek Londralılardan özür diledi.

Açıklamada arızanın saniyeler içinde çözüldüğü ve kablo arızasından çıkan ufak çaplı bir yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. Arıza sonucu ortaya çıkan voltaj düşüşünün söz konusu kaosa sebebiyet verdiği öğrenildi.

National Grid tüm şebekeyi tekrar çalışır hale getirmek için halen çalıştıklarını söylerken, yolcular metrolarda mahsur kaldıklarını ve sıcaktan kötü etkilendiklerini belirtiyor.

Avrupa 5 saniyede Londra sadece 1 saniyede kaosa sürüklendi! İngiltere'de elektrik kesintisi hayatı felç etti

"KABUS GİBİ"

SKY News'e konuşan bir yolcu, "Elektrik yoktu ve kapılar açılmıyordu. Büyük valizleri olan çok sayıda turist, ayrıca yaşlılar ve engelliler asansörler çalışmadığı için merdivenlere tırmanmak zorunda kaldı." ifadelerine yer verdi.

Bir başka yolcu aracın çok sıcak olduğunu ve "kabus gibi" anlar yaşadıklarını belirtti.

Yolculardan biri personele çabaları için teşekkür ederken, bir başkası "Personel ne yapacağını veya bu olayı nasıl yöneteceğini bilmiyordu" ifadelerini kullandı.

Ulaşımın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

Avrupa 5 saniyede Londra sadece 1 saniyede kaosa sürüklendi! İngiltere'de elektrik kesintisi hayatı felç etti

BİR AN AVRUPA'DAKİ KESİNTİYİ HATIRLATTI

İspanya, Portekiz başta olmak üzere Fransa, Belçika ve Andorra’nın bazı kesimlerinde geniş çaplı elektrik kesintileri meydana gelmişti. Avrupa’nın güneybatısında milyonlarca insanı elektriksiz bırakmıştı.

Madrid, Barselona ve Lizbon gibi büyük şehirlerde ulaşım sistemleri durmuş, internet bağlantısı kesilmiş, trafik ışıkları çalışmamıştı. Bankalar dahil olmak üzere pek çok hizmet aksamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ukrayna karanlığa gömüldü! Rusya kritik altyapıları hedef aldı
Ülke karanlığa gömüldü, OHAL ilan edildi! Asker sokağa indi, hayat durdu
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.