Avrupa Birliği'nden Elon Musk'a tehditkar Donald Trump mektubu

12 Ağustos 2024 22:04 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 22:05

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump 1 yıl sonra X’te bu paylaşımı yaptı!

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump 1 yıl sonra X’te bu paylaşımı yaptı!

Avrupa Birliği, ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ile röportaj yapacağını duyuran X platformunun sahibi Elon Musk'a mektup göndererek bir dizi uyarı sıraladı. AB, Musk'ın "dezenformasyon" olarak adlandırdıkları bilginin yayılmasını engellememesi halinde hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulundu ve sansürlemesini istedi. Musk eğer kurallara uymazsa cezai yaptırıma tabi tutulacak.

AB tarafından mektupta "Donald Trump ile yapacağınız yayında 'dezenformasyon yapılması' halinde yasal işlem yapacağız." denildi.

MUSK TARAFINI TRUMP'TAN YANA SEÇMİŞTİ

Dünyanın en zengin insanı olan Musk, 2020'deki seçimlerde Demokrat Başkan Joe Biden'ı destekledi. Ancak o zamandan beri sağa kaydı ve Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından Cumhuriyetçileri desteklediğini açıkladı.

Kampanyası pazar günü yaptığı açıklamada, röportajın Trump'ın resmi X hesabı kullanılarak canlı yayınlanacağını söyledi.

TRUMP YENİDEN X'E DÖNDÜ

Trump'ın @realDonaldTrump hesabına erişimi, 6 Ocak 2021'de Kongre'ye destekçileri tarafından yapılan saldırının ardından platformun önceki sahipleri tarafından askıya alınmıştı. Musk'ın X'i satın almasından bir ay sonra erişim yeniden sağlandı.

Trump, şubat 2022'de başlattığı Truth Social sosyal medya platformunda sık sık paylaşımlar yapıyor.