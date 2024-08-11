Avrupa, 'durdurulamaz' denen Brezilya virüsüyle karşı karşıya! 20'li yaşlardaki insanları öldürüyor

11 Ağustos 2024 12:02 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 12:27

Batı Nil Virüsü Türkiye'nin kapısına dayandı! Yunanistan'da 1 haftada çok sayıda ölü var

Batı Nil Virüsü Türkiye'nin kapısına dayandı! Yunanistan'da 1 haftada çok sayıda ölü var

Avrupa ilk kez 'tembel hayvan' ateşi Oropouche ile sarsıldı. Brezilya'daki ölümler uzmanlar arasında "durdurulamaz" bir salgın korkusuna yol açtı.

The Lancet'in haberine göre, Küba'yı ziyaret eden 20'li yaşlarındaki biri dönüşünde hastalık belirtileri göstererek İtalya'daki hastaneye kaldırıldı. 26 yaşındaki bir kadın, Küba'nın Ciego de Avila eyaletine yaptığı seyahatin ardından ateş ve ishalle sarsıldı ve 26 Mayıs'ta Verona'ya döndü.

Imperial College London'da İmmünoloji Profesörü olan Dr. Danny Altmann, endişelerini dile getirerek, "Kesinlikle endişelenmeliyiz. Her şey değişiyor ve durdurulamaz hale gelebilir." ifadelerine yer verdi.

MENENJİT GİBİ NÖROLOJİK BOZUKLUKLARA YOL AÇABİLİR

Birmingham Live'ın haberine göre, küresel ısınmanın insanların Oropouche gibi virüslere maruz kalmasını arttırabilecek potansiyel etkisi bu tehdidi daha da arttırıyor. Ciddi vakalarda, bu korkunç hastalık menenjit gibi nörolojik bozukluklara yol açabilir.

Verona yakınlarındaki bir hastanede Viroloji ve Ortaya Çıkan Patojenler Birimi'ni yöneten Dr. Concetta Castilletti, "Oropouche ateşi, Dang, Zika veya Chikungunya gibi arbovirüsler, birlikte yaşamaya alışmamız gereken halk sağlığı acil durumlarından birini oluşturuyor."

"İklim değişikliği ve insan nüfusunun hareketindeki artış, bir zamanlar tropikal kuşakla sınırlı olan virüsleri bizim enlemlerimizde bile endemik hale getirme riski taşıyor." ifadelerini kullandı.

BREZİLYA İLK ÖLÜMLERİ BİLDİRDİ

Brezilya, iki genç kadının hastalığa yenik düşmesiyle dünya çapında virüsten kaynaklanan ilk ölümleri bildirdi.

Biri 21 diğeri 24 yaşında olan kurbanlar 25 Temmuz'da vefat etmeden önce şiddetli karın ağrısı, kanama ve hipotansiyondan muzdaripti. Dang hummasına benzeyen Oropouche ateşi belirtileri arasında baş ağrısı, yüksek ateş, kas ağrısı, eklem sertliği, bulantı, kusma, soğuk algınlığı veya fotofobi yer almaktadır.