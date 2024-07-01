Avrupa sele teslim oldu: Fransa ve İsviçre'de ölümler var

01 Temmuz 2024 08:44 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:05

Bebeklikte yaşadığı hastalık yüzünden 28 yaşında ilk kez duymaya başladı! Gözyaşları sel oldu aktı

Bebeklikte yaşadığı hastalık yüzünden 28 yaşında ilk kez duymaya başladı! Gözyaşları sel oldu aktı

Hafta sonu Fransa, İtalya ve İsviçre'de gök gürültülü, şiddetli yağışlar ölüm getirdi. Sel, toprak kaymalarına da neden oldu. Yüzlerce kişi, evinden olurken, 7 kişi ise hayatını kaybetti.

İsviçre'nin güneyinde bulunan Ron Nehri'ni ve kolları taştı, yollar kapandı. Yüzlerce kişi sel bölgesinden helikopterle kurtarıldı. Hava şartları nedeniyle tahliyeler zorlukla yürütüldü.

İNSANLAR HELİKOPTERLE KURTARILDI

İtalya'nın güneyinde de benzer manzaralar vardı. İnsanlar, araçlarında mahsur kaldı, bazıları helikopterle kurtarıldı. Tahliye edilenler arasında henüz 3 aylık bir bebek de vardı.

AŞIRI DOĞA OLAYLARININ SÜRESİ UZADI

Öte yandan İsviçre'de geçtiğimiz hafta sonu da şiddetli yağışlar görülmüştü. Sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmişti, ülkede büyük hasar meydana gelmişti.

Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle aşırı doğa olaylarının şiddetinin ve sıklığının arttığını, etki süresinin uzadığını belirtiyor.