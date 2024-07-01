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Avrupa sele teslim oldu: Fransa ve İsviçre'de ölümler var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Temmuz 2024 08:44 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:05

İtalya, İsviçre ve Fransa'yı sel vurdu. Toprak kaymalarına neden olan şiddetli yağışlar yüzünden Fransa ve İsviçre'de 7 kişi öldü, yüzlerce kişi ise tahliye edildi.

Hafta sonu Fransa, İtalya ve İsviçre'de gök gürültülü, şiddetli yağışlar ölüm getirdi. Sel, toprak kaymalarına da neden oldu. Yüzlerce kişi, evinden olurken, 7 kişi ise hayatını kaybetti. 

Avrupa sele teslim oldu: Fransa ve İsviçre'de ölümler var - 1. Resim

İsviçre'nin güneyinde bulunan Ron Nehri'ni ve kolları taştı, yollar kapandı. Yüzlerce kişi sel bölgesinden helikopterle kurtarıldı. Hava şartları nedeniyle tahliyeler zorlukla yürütüldü. 

Avrupa sele teslim oldu: Fransa ve İsviçre'de ölümler var - 2. Resim

İNSANLAR HELİKOPTERLE KURTARILDI

İtalya'nın güneyinde de benzer manzaralar vardı. İnsanlar, araçlarında mahsur kaldı, bazıları helikopterle kurtarıldı. Tahliye edilenler arasında henüz 3 aylık bir bebek de vardı. 

Avrupa sele teslim oldu: Fransa ve İsviçre'de ölümler var - 3. Resim

AŞIRI DOĞA OLAYLARININ SÜRESİ UZADI

Öte yandan İsviçre'de geçtiğimiz hafta sonu da şiddetli yağışlar görülmüştü. Sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmişti, ülkede büyük hasar meydana gelmişti. 

Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle aşırı doğa olaylarının şiddetinin ve sıklığının arttığını, etki süresinin uzadığını belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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