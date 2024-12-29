Avrupa'da bir ilk! Ülkede satışına yasak geliyor: Tarih verildi

29 Aralık 2024 16:16 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 16:26

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, gazetecilere, ucuz elektronik sigaraların "sağlık tehdidi" haline geldiğini ifade etti. Öte yandan, Belçika insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklayacak.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, gazetecilere, ucuz elektronik sigaraların, gençleri sigaraya özendirmenin ve nikotin bağımlısı yapmanın kolay bir yolu olduğu için "sağlık tehdidi" haline geldiğini ifade etti.

Tek kullanımlık tasarlanan sigaraların içeriğindeki plastik ve pillerin de çevreye zarar verdiğine işaret eden Vandenbroucke, bunların tehlikeli atık kimyasallar oluşturduğunu belirtti.

AB'DE BU ADIMI ATAN İLK ÜLKE OLACAK

Vandenbroucke, "Elektronik sigaralar genellikle nikotin içeriyor ve bu nikotin bağımlılığına yol açar. Nikotin sağlığınız için kötüdür, bunlar gerçekler." ifadelerini kullandı.

Belçika, 1 Ocak'ta tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.