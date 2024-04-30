Avrupa'da faşizm yeniden hortluyor! Meydanlarda Nazi selamıyla meydan okudular

30 Nisan 2024 07:00 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 07:00

Avrupa'da nazist ve faşist hareket önlemez şekilde büyüyor. Birçok ülkede aşırı sağ partilerin yükselişi sürerken, bu zihniyeti temsil eden siyasi liderler de kararlılıkla iktidara yürüyor.

Bu durumu özetleyen son görüntüler İtalya'dan geldi. Neofaşist ve ultra aşırı sağcı gruplar, 1975 yılında öldürülen aşırı sağcı genç militan Sergio Ramelli'yi anarken doldurdukları meydanda Almanya'nın kanlı diktatörü Adolf Hitler'le özdeşleşmiş "faşist selamı" kullandı.

Yaklaşık 1500 kişi, Ramelli'nin ölümüne yol açan darp olayının yaşandığı noktada toplanarak Ramelli için "Burada" diye bağırdı. Grup, daha sonra meşalelerle güvenlik güçleri eşliğinde sessiz bir yürüyüş yaptı.

Başbakan Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi de (FdI) Ramelli için sosyal medya hesaplarından anma mesajı paylaştı.

Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlarda, neofaşist grupların bu şekilde etkinlik düzenlemesi eleştirilirken bunun ülkede halihazırda mevcut "faşizmi övme" suçu kapsamına girdiği savunuldu.

SERGIO RAMELLI KİMDİR?

Ülkede sağ-sol olaylarının yaşandığı 70'li yıllarda aşırı sağ tandanslı "Gençlik Cephesi"nin mensubu olan 19 yaşındaki Ramelli, 13 Mart'ta aşırı solcu militanlar tarafından Milano'da evine gittiği sırada darbedilmiş, bir süre komada kaldıktan sonra 29 Nisan 1975'te hayatını kaybetmişti.

Diğer yandan gösteride 1922-1943 yıllarında faşist rejimle ülkeyi yöneten ve İkinci Dünya Savaşı’na Nazi Almanyasının yanında giren faşist diktatör Benito Mussolini de ölüm yıl dönümü olan dün, doğduğu Predappio ve savaş sırasında yakalandığı Dongo kasabasında anıldı. Como gölü kıyısındaki Dongo kasabasında yakalanan Mussolini ve kabinesinde görev yapan 15 faşist yetkili için dün burada anma etkinliği düzenleyen 70 kişinin "faşist selamı" vermesi tepki çekti.

İtalya'da Yargıtay 17 Nisan'da aldığı kararla "faşist selamı"nı suç saymıştı.